«Автотор» сократит производство на 40%

В мае и июне предприятие будет работать с пониженным темпом, вырабатывая лишь те объемы поставок, которые обеспечил докризисный период.

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Расположенный в Калининграде завод «Автотор», выпускающий автомобили Kia, Hyundai, Genesis и BMW, в 2020 году выпустит на 40% автомобилей меньше, чем годом ранее. В 2019 году завод обеспечил годовой объем выпуска на уровне около 212 000 автомобилей, подняв производительность на 5%, однако 2020 год пошел по совершенно иному сценарию: в первой половине года объем выпуска сократится на 30%, во втором — примерно на 50%, сообщает РБК со ссылкой на основателя «Автотора» Владимира Щербакова.

В мае и июне предприятие будет работать с пониженным темпом, вырабатывая лишь те объемы поставок, которые обеспечил докризисный период. 30 марта в соответствии с указом президента В.Путина предприятие остановило производство и возобновило его лишь 13 апреля. Сейчас ситуация сложная: потенциальные покупатели автомобилей не готовый вкладываться в приобретение автомобилей, считает Щербаков.

Нынешней весной «Автотор» начал сборку кросс-купе BMW X6, которая стала уже восьмой моделью баварского бренда, выпускающейся в Калининграде. А в январе на предприятии освоили производство Kia Seltos по полному циклу, включающему сварку и окраску кузова — так же, как до этого запустили модели Cerato, Soul и Sorento.

В апреле Seltos калининградской сборки получил более доступную версию.

Фото: ООО «Автотор Холдинг»/ТАСС