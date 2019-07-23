Продажи модели ожидаются осенью.

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Как и его предшественники, начиная с 2011 года, обновленный Rio сделан для России, на основе обратной связи с покупателями и с учетом предпочтений российских автомобилистов. Модель сохранила привычные черты, но дизайн освежили, а уровень оснащения улучшили.

Над обликом рестайлингового автомобиля трудился один из региональных руководителей Kia Design — Олег Сон, известный проектами для европейских автомобильных брендов. Активное участие в разработке обновленной модели принимал российский офис компании Kia.

Обновляя внешность, дизайнеры хотели сохранить узнаваемость, сделав при этом машину более спортивной и «собранной». Фирменная решетка радиатора теперь визуально объединена с фарами, а в них — изогнутая полоска светодиодных дневных ходовых огней. На крыше — антенна-«плавник».

Автомобиль стал на 20 мм длиннее (за счет нового дизайна бамперов), ширина, колесная база и дорожный просвет остались прежними.

Площадь производственных помещений на заводе в Санкт-Петербурге составляет 148 000 м2, число сотрудников завода — 2416 человек. Завод работает с полной загрузкой 5 дней в неделю, в три производственные смены. На производство одного автомобиля уходит около 15 часов, в этом процессе занято 245 роботов.

Информация о дате начала продаж, технических характеристиках, оснащении и комплектациях обновленного седана Rio будет представлена в ближайшее время.

Обновленный Kia Rio для России: началось производство Продажи модели ожидаются осенью. Обновленный Kia Rio для России: началось производство

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Фото: Kia