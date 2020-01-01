Для нового автомобиля предложат 10 комплектаций, цены стартуют от 1 489 900 рублей.

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С 1 сентября 2020 года во всех официальных дилерских центрах Kia на территории России начались продажи нового седана бизнес-класса сегмента D — Kia K5. Российские версии автомобиля предлагают с двумя бензиновыми атмосферными рядными 4-цилиндровыми двигателями на выбор. Более доступный мотор — обновленный 2.0 MPI с распределенным впрыском развивает мощность 150 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Старший силовой агрегат — 2,5-литровый с непосредственным впрыском топлива GDI (194 л. с.) предлагают с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Все Kia K5 для российского рынка исключительно переднеприводные, полноприводная версия GT с турбомотором существует, но в России ее не будет, в Kia боятся, что такой автомобиль составит конкуренцию Стингеру.

С двигателем 2.0 MPI доступны комплектации Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Style, автомобили с двигателем 2.5 GDI предложат в вариантах Luxe, Prestige, Style, GT Line и заряженной GT Line+.

Уже в начальной версии (Classic) автомобиль получит обогрев форсунок стеклоомывателя, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, подогрев передних сидений, легкосплавные 16-дюймовые диски, приборную панель Supervision c цветным 4.2-дюймовым дисплеем и аудиосистему с 3,8-дюймовым монохромным дисплеем.

В зависимости от версий цена автомобиля составляет от 1 489 900 до 2 199 900 рублей.

Автомобили выпускают на заводе «Автотор» в Калининграде, гарантия на них составляет 5 лет или 150 000 км пробега.

Зачем Оптиму переименовали в K5? Подробнее об этом и вообще о новом седане бизнес-класса Kia К5 можно узнать из нашей публикации.

Сменщик Оптимы седан Kia К5: цены и комплектации Для нового автомобиля предложат 10 комплектаций, цены стартуют от 1 489 900 рублей. Сменщик Оптимы седан Kia К5: цены и комплектации

Фото: Kia