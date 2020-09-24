Кросс-купе для Старого Света имеет ряд важных отличий от российской версии модели Renault.

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Покупатели Европы готовятся к выходу на их рынок первого кросс-купе компании Рено, которое продается в России с мая 2019 года. Приобрести машину они смогут начиная с первого квартала 2021 года.

Между российской и европейской версиями кроссовера есть несколько очень существенных отличий. Во-первых, европейский кросс-купе будет выглядеть интереснее благодаря новым для нас пакетам RS-Line и Color. Кроме того, оснащение машины для Старого Света будет богаче.

В салоне появился вертикальный экран информационно-развлекательной системы в виде планшета, а также полностью цифровая панель приборов с диагональю 4,2; 7 или 10,2 дюйма, в зависимости от комплектации. Немного больше оказался и объем багажника переднеприводных версий — 513 литров против российских 508.

Но главное — европейская Аркана получила новейшие гибридные силовые установки Renault. Одна из них создана на базе знакомого нам двигателя 1.3 TCe, а ее мощность составляет 141 или 162 л.с. Работает она в паре с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Также кросс-купе оснащается силовой установкой E-Tech Hybrid 140, которая уже устанавливается на модели Клио, Каптур и Меган. Состоит она из 1,6-литрового бензинового мотора мощностью 91 л.с. и двух электродвигателей общей мощностью 69 л.с. Суммарная же мощность установки составляет 140 л.с., а машина с ней и вариатором расходует на 100 км пути в смешанном режиме менее 4 литров бензина. В Renault заявляют, что E-Tech Hybrid 140 «защищена более чем 150 патентами и создавалась с учетом опыта Группы в области электромобилей и Формулы-1».

Какую Аркану получит Европа Кросс-купе для Старого Света имеет ряд важных отличий от российской версии модели Renault. Какую Аркану получит Европа

Узнать больше о российской версии Renault Arkana вы можете здесь.

Фото: Renault