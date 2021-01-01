Самые выгодные кредиты на авто за 1–1,4 млн. Топ-7

Реалии 2021 года таковы, что лучше купить в кредит, но сейчас, чем за наличные, но потом.

Вы тоже думаете, что слова «выгода» и «кредит» плохо сочетаются? Знакомая тема. Однако не всегда и тем более не сегодня — так по крайней мере следует из слов продавцов (важная деталь!). Спойлер: принимая решение, всегда обращайте внимание на то, какая в итоге будет переплата.

Скажем, вы хотите машину не дешевле миллиона и не дороже миллиона четырехсот. Смотрим популярные варианты и кредитные программы.

Renault

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У Renault в России две легковые модели с ценой от миллиона — кроссоверы Arkana и Kaptur. Например, мы хотим купить Kaptur (от 1 140 000 рублей). Естественно, можно получить скидки по trade-In (до 60 000 рублей), по программам «Первый/семейный автомобиль» (10%), для медицинских работников (те же 10%). Корпоративным клиентам — индивидуальные условия.

Renault предлагает в течение первых 90 дней после покупки авто в кредит платить только проценты. При взносе 50% от стоимости автомобиля и трехлетнем сроке кредитования специальная процентная ставка по кредиту составит 6,9%, а ежемесячный платеж за Kaptur в комплектации Life — 18 186 рублей. Если вы хотите снизить ежемесячные платежи до 7905 рублей, например, можно выбрать программу «Поехали» с отложенным платежом. Но процентная ставка при этом будет уже 14,9%.

Hyundai

Новая Creta в комплектации Standart стоит от 1 097 000 рублей. У Hyundai тоже есть программа с остаточным платежом, которая называется «Старт». По ней за Крету нужно выплачивать от 7317 рублей в месяц — это примерно вдвое меньше платежа по обычному кредиту. По программе «Старт Плюс — по 13 255 рублей (при ставке 14,8%). Но в этот платеж уже включены каско и регулярное техобслуживание, и на них не начисляются проценты.

Программа предусматривает финансовую защиту кредита — то есть добровольное страхование жизни и здоровья заемщика. Впрочем, это норма для всех кредитных программ — без такой страховки ставка по автокредиту будет выше.

Мнение эксперта

Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр:

— Специальные кредитные программы компаний-автопроизводителей делают автомобили более доступными — и это особенно важно сейчас, когда подорожали практически все модели. Благодаря таким программам покупка машины с экономической точки зрения более эффективна, чем другие способы владения автомобилем, будь то аренда, подписка или каршеринг.

Неизбежная при приобретении в кредит переплата, как правило, не превышает средний процент удорожания автомобилей, который происходит из-за инфляции и роста обменного курса за срок выплаты кредита. Это значит, что купить машину в кредит сейчас выгоднее, чем месяцами собирать нужную сумму: цены на автомобили растут, а накопления съедает инфляция.

Kia

Kia предлагает сэкономить на ежемесячных платежах, купив прошлогодний Seltos в комплектации Classic за 1 194 900 рублей. Если использовать программу «Kia Легко!» с остаточным платежом, в течение трех лет будете выплачивать по 7504 рубля, а при стандартном кредите — по 13 380 рублей в месяц.

Есть и программа «Kia Легко! PLUS» с каско и включенной платой за ТО. Успеете оформить ее до 31 января? Тогда можно получить скидку в 45 000 рублей (надеемся на продление). Ежемесячный платеж в этом случае составит 14 524 рубля, если вы не застрахуете жизнь, и 12 712 рублей, если застрахуете. Процентная ставка по всем кредитным программам одинакова — от 12,3%.

Volkswagen

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Polo в комплектации Status стоит сегодня от 1 066 900 рублей. Программа Volkswagen Гарант с остаточным платежом, равным первоначальному взносу (и то, и то — 40%), позволяет снизить ежемесячные выплаты до 9488 рублей в месяц при сроке три года и ставке 7,9% годовых. Сравните: при стандартном трехлетнем кредите с таким же первоначальным взносом за точно такой же Поло пришлось бы платить 20 927 рублей при ставке 5,9%. Но зато никакого остаточного платежа!

Если берете кредит на меньший срок, ставка будет 6,9% годовых, а при отказе от заключения договора о личном страховании — 9,9% или 10,9% (в зависимости от срока).

Skoda

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Чуть дороже миллиона — Skoda Rapid Hockey Edition. Стоимость комплектации Ambition — от 1 035 900 рублей. И здесь есть программа с остаточным платежом, позволяющая пользоваться автомобилем до трех лет, платя банку по 6000 рублей ежемесячно. Но проценты — понятно — немаленькие.

А можно воспользоваться спецпредложением и, оплатив 50% стоимости автомобиля, вносить ежемесячно по 43 186 рублей. Процентная ставка — внимание! — 0,1%. Но, конечно, прежде чем соглашаться на такой кредит, нужно очень внимательно прочитать весь договор.

Toyota

Немного повысим планку: Toyota Corolla стоит сегодня от 1 411 000 рублей. Но и ее можно получить на три года за 7341 рубль в месяц. Правда, нужно сделать первоначальный взнос в размере 705 500 рублей и согласиться на такой же остаточный платеж. Эта программа называется «Комфорт», и она удобна, в первую очередь, для дилеров, ведь получив от вас через три года ликвидную модель, они с легкостью продадут ее второму владельцу.

Стандартный кредит на такой автомобиль будет обходиться вам как минимум в 26 216 рублей в месяц при процентной ставке 10,5% годовых.

УАЗ

У УАЗа несколько моделей и модификаций дороже миллиона: Патриот и Пикап с АКП (от 1 012 500 и от 1 093 500 рублей соответственно) и Патриот «Экспедиционный» (от 1 251 000 рублей). Покупателям всех этих моделей предоставляются скидки в 50 000 рублей по программе трейд-ин, 20 000 рублей, если вы бронируете автомобиль в онлайн-витрине, заплатив 15 000 рублей, 10% по программе «Первый/семейный автомобиль) и до 50 000 рублей при покупке автомобиля в кредит по программе „АвтоРалли“ банка ВТБ.

Сама программа в принципе стандартная. Например, за Патриот в комплектации «Комфорт» с АКП за 1 195 000 рублей при пятилетнем сроке кредитования и 50%-ном первоначальном взносе ежемесячно вы будете платить 12 549 рублей при процентной ставке 9,5%. Такой же автокредит в Сбербанке обойдется вам в 14 245 рублей ежемесячно при процентной ставке в 11,5%.

Резюме

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Повторю: безусловно выгодных для покупателя кредитов не бывает. За машину этой ценовой категории вы за три года переплатите в общей сложности в среднем 150 000 рублей. Устраивает? Даже если так, любой кредитный договор нужно внимательно прочитать, а лучше дать на изучение юристу. И непременно проверить и перепроверить расчеты — желательно в спокойной обстановке и с калькулятором в руках.

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Фото: «За рулем», фирмы-производители, depositphotos