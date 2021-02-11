Чего ждать ритейлу после спада в 2020 году, рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

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Исходя из мер поддержки спроса, которые сейчас сохраняются, автопродажи в этом году должны показать результаты не хуже, чем в прошлом, и это задача-минимум, отметил Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

Выделенных более чем 16 млрд рублей, предусмотренных на 2021 год, хватит до третьего квартала. Речь идет о программе льготного автокредитования, льготном лизинге и скидке на газомоторную технику. Эти деньги простимулируют продажи более 93 тыс. автомобилей. При этом в течение года денег еще могут добавить, и одним из источников финансирования программ может стать часть средств от утилизационного сбора.

Этими программами поддержка автопрома не ограничивается. Еще 1,5 млрд рублей выделено на опережающие госзакупки автомобильной техники и гранты фонда развития промышленности на локализацию производства автокомпонентов.

В 2020 году цены на авто выросли сильнее инфляции, но в этом году удастся не превысить инфляционный порог, уверен министр.

В прошлом году были объективные причины сильного подорожания: курс валют существенно подкорректировал цены тех производителей, которые работают на импортных компонентах, также сказались сбои в логистических цепочках из-за локдаунов.

В этом году будут реализованы планы импортозамещения нашими производителями, что сделает их более независимыми от импорта.

По поводу тенденции к уходу с российского рынка некоторых производителей Мантуров отметил, что «свято место пусто не бывает». Например, когда ушел GM, Kia и Hyundai купили его мощности для развития новых проектов. Ну а те компании, что сейчас представлены на российском рынке, уходить не собираются и даже объединяются для удешевления реализации проектов по компонентам.

«Мы рассчитываем также на сохранение восстановительной тенденции в автопроме, а это мощный драйвер экономики в целом», — не теряет оптимизма глава Минпромторга.

Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,91%, в 2021 году ожидается в диапазоне 3,5–4% и в дальнейшем останется около 4%, следует из материалов Банка России.

В конце прошлого года Honda объявила, что прекратит поставки новых автомобилей в 2022 году.



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