Чем запомнился 2021-й автомобилистам: главные события года — журнал За рулем

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Чем запомнился 2021-й автомобилистам: главные события года

Новая реальность в российских автосалонах, взлет цен на топливо, отмена техосмотра и чем она обернется. Вспоминаем все важные события в автомобильном мире, случившиеся в 2021 году. А также то, что будет задавать тон в начале 2022-го...

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Этот год иногда называют «постпандемийным», хотя до конца истории с коронавирусом еще, видимо, далеко.

На события 2021-го влиял не только всем известный глобальный недуг, но и иные мировые события с отложенным эффектом, а также продавцы автомобилей, нефтяные компании, российские законотворцы и даже природа... Ни одна мировая или российская премьера по значимости даже близко не дотянулась до событий, итоги которых мы сегодня подведем.

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1. Дилерские накрутки

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Безусловно, самым взволновавшим автомобилистов трендом 2021 года стал небывалый темп роста цен на машины. Дефицит микрочипов, вызванный несколькими глобальными причинами (пандемия — только одна из них), аукнулся у нас специфично. Затормозившие сборочные конвейеры привели к сокращению отгрузок машин дилерам, а те, в условиях нехватки предмета торговли, принялись буквально выживать, пытаясь заработать на каждом автомобиле по максимуму и продавая коврики и накладки по цене неплохого авто с пробегом...

Конечно, нашлись обходные маневры — например, некоторые предприимчивые граждане продают место в очереди на покупку предоплаченного автомобиля, что должно гарантировать покупку без допов... По большому же счету, уверены эксперты, массовый покупатель с этого «рынка продавца» (как новых, так и б/у автомобилей) уйдет — и потратит деньги на недвижимость или отдых. Тем более что в 2022 году рост цен на авто, по всем прогнозам, продолжится.

2. Цены на топливо

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Второй тренд 2021 года — тоже про цены и тоже совсем невеселый. В начале августа в ряде регионов подскочила цена на газ (пропан) — кое-где она доходила до 40–42 рублей за литр, что делало более выгодной езду на 92-м бензине. Но если ситуация с газом худо-бедно стабилизировалась, то цены на остальные виды топлива продолжили расти пугающими темпами до конца года.

Итоги таковы: темпы роста цен на топлива обогнали инфляцию (8,5% против 7,5%), и за год бензин подорожал в среднем на 4 рубля за литр, а зимнее дизельное топливо кое-где стало стоить дороже, чем 95-й бензин. Но рост цен на заправках — лишь вершина айсберга, ведь цены производителей топлива подскочили на 31,8%! К концу года темпы роста немного снизились, но спокойствия это, увы, не добавляет.

3. Отмена техосмотра

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Еще одна громкая новость, и  поначалу она воспринималась, в целом, в позитивном ключе. Напомним, все началось в июле, когда техосмотр отвязали от ОСАГО, а затем и саму процедуру принялись упразднять. По итогу — техосмотр остается обязательным только для служебного транспорта и такси, а частные автовладельцы будут от него избавлены, кроме случаев продажи авто и смены владельца, изменения конструкции или замены основных агрегатов.

На момент публикации этой статьи Совфед уже принял закон, ранее рассмотренный в третьем чтении Думой.

Но вопросы остались. Главное опасение простых автолюбителей — в вероятности возвращения тотальных проверок на дорогах. Дело в том, что при доработке законопроекта он частично изменился: законотворцы добавили возможность остановки автомобиля инспектором ГИБДД и проверки на предмет неисправностей, несущих угрозу безопасности дорожного движения. Насколько распространенной окажется такая практика, покажет лишь время.

Чем еще запомнился 2021-й автомобилистам?

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Конечно, были и другие важные события в автомобильном мире. Новые штрафы с камер, ливни и прочие стихийные бедствия, объединение 14 брендов в группу Stellantis (кто-то про это еще помнит?), анонс нового поколения Нивы...

Но некоторые новости волновали общественность лишь недолгий промежуток времени, а другие если и срезонируют по-настоящему, то в отдаленном будущем.

Общее настроение у этого года получилось таким же: любые новинки авторынка затмевались более острыми вопросами. Возможно, ответы на них даст 2022-й.

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