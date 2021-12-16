Вместо скидок и подарков нас ждет только повышение цен, и у потенциальных покупателей найдется, чем ответить.

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Автомобилисты, ждавшие новогодних праздников для покупки автомобиля со скидками или хотя бы без накруток, уже поняли, что ничего этого ждать не стоит. Наоборот, в январе прайс-листы в автосалонах обновятся и машины станут дороже. Вслед за новыми автомобилями сразу подорожают и машины с пробегом, причем, традиционно, в процентах рост стоимости подержанных автомобилей будет выше, чем новых.

Дефицит и высокий спрос привел к тому, что в среднем автомобили подорожали за 2021 год на 35% (данные «Автостата»). Рост цен продолжится и в первой половине 2022 года, уверены в аналитическом агентстве.

— На этом «рынке продавца» не будет и традиционного ажиотажа покупок в автосалонах. Автомобилей на складах мало, цены на них слишком высоки, поэтому в этот раз многие потенциальные покупатели, выберут, скорее, покупку недвижимости, чем машины — а с учетом роста цен это уже сопоставимые траты — или потратят деньги на новогодний отдых.

Для тех же, кто все-таки решил отправиться перед Новым годом в автосалон, аналитики Autospot.ru — площадки, объединяющей предложения о продаже машин от свыше 900 автосалонов в 46 городах страны — провели исследование дилерских стоков и выяснили, у продавцов каких марок есть сейчас автомобили в наличии, сколько их. По этим параметрам присутствующие на российском рынке марки делятся на две группы.

В первую входят те, у кого в декабре на дилерских складах оказалось существенно меньше автомобилей, чем в ноябре. Это российская Lada, корейцы Hyundai и Kia, японские Lexus, Mazda, Suzuki, Toyota, немецкий Volkswagen. Для брендов это хорошая новость: их марки — одни из самых продаваемых. Для покупателей — плохая: где дефицит, там неизбежные очереди на автомобили, до нескольких месяцев, и в итоге возможное повышение цены на машину к моменту ее покупки.

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Но есть и вторая группа автомобильных марок, у которых машин в декабре «в запасе» столько же, сколько месяцем ранее, или даже больше. И они смогут удовлетворить покупательский спрос. К ним относятся немецкая «тройка» Audi, BMW и Mercedes-Benz, европейские марки Citroen, Land Rover, Renault, Skoda, люксовый корейский бренд Genesis, «японцы» Mitsubishi, Infiniti и Nissan, а также китайские марки Chery и Haval.

Останутся ли в 2022 году на вторичном рынке автомобили, достойные покупки, или выбирать придется из «того, что есть»? Прогноз эксперта на эту тему вы найдете здесь.

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Фото: Depositphotos