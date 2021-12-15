Спрос на вторичном авторынке ажиотажный, но пополняется этот рынок все хуже и хуже. Чего ждать дальше?

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В ожидании дальнейшего роста цен интерес к обновлению автомобиля только растет. Новых автомобилей давно не хватает, что стимулирует спрос на вторичном рынке.

Как рассказал «За рулем» эксперт маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) Денис Мавланов, в сложившейся ситуации, когда цена автомобилей становится слишком высокой и превышает все возможные лимиты запланированного бюджета, покупатели идут на компромисс и покупают автомобили возрастом до 3–4 лет, которые еще пока находятся на гарантии.

В последнее время «мало б/у» автомобили все чаще рассматриваются как реальная альтернатива новым. Но будет ли в 2022 году такой же выбор подержанных машин, как в 2021-м? Или останется лишь неликвид?

— В первом полугодии в объемах продаж на вторичном рынке дилеры прибавили в среднем на 20%, а их оборот в этом направлении увеличился на 70%. И объемы сбыта подержанных автомобилей продолжат расти. За первое полугодие 2021 года топ-50 дилеров продали 243 тысячи автомобилей с пробегом. К концу года, по предварительным прогнозам, через салоны будет реализовано порядка 550 тысяч машин, что на четверть больше, чем в 2020 году. Такими темпами рынок машин с пробегом может повторить судьбу рынка новых автомобилей с дефицитом машин и активным ростом цен на них.

Рост цен и повышенный спрос на автомобили с пробегом сохранятся на рынке до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с дефицитом новых машин. По самым позитивным прогнозам, это произойдет не раньше конца 2022 года. То есть весь следующий год вторичный рынок будет постепенно истощаться, и машину с пробегом купить будет все сложнее.

В то же время по окончании дефицита новых машин направление автомобилей с пробегом может ожидать похожий кризис. Количество машин с повышенным износом увеличивается, а способность вторичного рынка конкурировать с предложениями производителей новых автомобилей снизится.

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В этом свете неизменно стабильным интересом клиентов будут пользоваться только те машины с пробегом, которым дилер обеспечил качественный уровень входной диагностики, выявил все реальные и потенциальные проблемы, а также те машины, на которые предоставляется продленная — на один-два года — гарантия. В свою очередь, среди дилеров лидирующие позиции сохранят те, которые смогут настроить внутренние процессы по выкупу автомобилей, сделав этот процесс максимально эффективным. А также компании, предоставляющие максимально прозрачную и простую процедуру возврата товара, когда это касается не только автомобилей, в которых могут быть обнаружены скрытые недостатки, но и тех машин, которые по каким-либо причинам не понравились клиенту.

В какие долги уже сегодня залезают те, кто покупает бюджетные машины с пробегом.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС