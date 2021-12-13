В какие долги залезают покупатели машин с пробегом — журнал За рулем

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В какие долги залезают покупатели машин с пробегом

При этом чаще покупаются бюджетные подержанные модели, такие как Lada Granta или Hyundai Solaris.

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В беседе с «За рулем» эксперт маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) Денис Мавланов рассказал, что с начала года клиенты РГС Банка оформили порядка 77 тысяч автокредитов на сумму более 82 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году было оформлено 57 тысяч автокредитов на общую сумму 45 млрд рублей.

При этом кредитные выдачи сдвинулись в сторону сегмента автомобилей с пробегом. Чаще всего в 2021 году заемщики оформляли автокредиты на подержанные автомобили (62% выдач по количеству), среди которых популярностью пользовались марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. Топ-5 самых популярных кредитных моделей, в свою очередь, составили недорогие: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta и Volkswagen Polo.

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15 марок и моделей с пробегом, которые чаще всего покупали в кредит в 2021 году (данные РГС Банка)

Место

ТОП-15 самых кредитных марок

ТОП-15 самых кредитных моделей

1

Lada

Kia Rio

2

Kia

Hyundai Solaris

3

Hyundai

Lada Granta

4

Toyota

Lada Vesta

5

Nissan

Volkswagen Polo

6

Renault

Ford Focus

7

Volkswagen

Kia Sportage

8

Chevrolet

Renault Duster

9

Ford

Lada Kalina

10

MercedesBenz

Nissan Qashqai

11

Skoda

Toyota Camry

12

BMW

Volkswagen Tiguan

13

Mitsubishi

Skoda Octavia

14

Opel

Renault Logan

15

Mazda

Opel Astra

На какие суммы берут кредиты

Средняя стоимость автокредита из-за роста цен на новые и подержанные автомобили в РГС Банке продолжила увеличиваться, составив в 2021 году 1 548 000 рублей на новую машину и 780 000 на автомобиль с пробегом (по сравнению с 1 146 000 рублей и 587 000 рублей в 2020 году). Кроме того, из-за роста цен на машины кредит становится выгоднее накоплений — с начала 2021 года автомобили подорожали на 15–25%, тогда как проценты по кредитам зачастую ниже.

В какие долги залезают покупатели машин с пробегом
Денис Мавланов,
эксперт маркетплейса Банкавто

— В 2021 году будущие автовладельцы чаще всего оформляли в РГС Банке автокредиты в сегменте АСП (автомобили с пробегом) на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей (42% выдач по количеству) и до 500 тысяч (39%) сроком от 4 до 5 лет (77% всех выдач по количеству) и с первоначальным взносом от 20 до 30%.

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Рост рынка автокредитования в существенной мере продолжают формировать растущие цены на автомобили и продолжающийся рост доли кредитов в сегменте автомобилей с пробегом. В сегодняшних реалиях на фоне роста цен все сложнее приобрести автомобиль за личные накопления, в связи с чем покупатели в 2022 году продолжают использовать кредитные инструменты, которые предлагаются банками. При этом в перспективе нескольких лет рост цен на автомобили может покрыть переплату по банковским процентам.

Фото: Depositphotos

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