В какие долги залезают покупатели машин с пробегом

При этом чаще покупаются бюджетные подержанные модели, такие как Lada Granta или Hyundai Solaris.

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В беседе с «За рулем» эксперт маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) Денис Мавланов рассказал, что с начала года клиенты РГС Банка оформили порядка 77 тысяч автокредитов на сумму более 82 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году было оформлено 57 тысяч автокредитов на общую сумму 45 млрд рублей.

При этом кредитные выдачи сдвинулись в сторону сегмента автомобилей с пробегом. Чаще всего в 2021 году заемщики оформляли автокредиты на подержанные автомобили (62% выдач по количеству), среди которых популярностью пользовались марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. Топ-5 самых популярных кредитных моделей, в свою очередь, составили недорогие: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta и Volkswagen Polo.

15 марок и моделей с пробегом, которые чаще всего покупали в кредит в 2021 году (данные РГС Банка)

Место ТОП-15 самых кредитных марок ТОП-15 самых кредитных моделей 1 Lada Kia Rio 2 Kia Hyundai Solaris 3 Hyundai Lada Granta 4 Toyota Lada Vesta 5 Nissan Volkswagen Polo 6 Renault Ford Focus 7 Volkswagen Kia Sportage 8 Chevrolet Renault Duster 9 Ford Lada Kalina 10 Mercedes—Benz Nissan Qashqai 11 Skoda Toyota Camry 12 BMW Volkswagen Tiguan 13 Mitsubishi Skoda Octavia 14 Opel Renault Logan 15 Mazda Opel Astra

На какие суммы берут кредиты

Средняя стоимость автокредита из-за роста цен на новые и подержанные автомобили в РГС Банке продолжила увеличиваться, составив в 2021 году 1 548 000 рублей на новую машину и 780 000 на автомобиль с пробегом (по сравнению с 1 146 000 рублей и 587 000 рублей в 2020 году). Кроме того, из-за роста цен на машины кредит становится выгоднее накоплений — с начала 2021 года автомобили подорожали на 15–25%, тогда как проценты по кредитам зачастую ниже.

— В 2021 году будущие автовладельцы чаще всего оформляли в РГС Банке автокредиты в сегменте АСП (автомобили с пробегом) на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей (42% выдач по количеству) и до 500 тысяч (39%) сроком от 4 до 5 лет (77% всех выдач по количеству) и с первоначальным взносом от 20 до 30%.

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Рост рынка автокредитования в существенной мере продолжают формировать растущие цены на автомобили и продолжающийся рост доли кредитов в сегменте автомобилей с пробегом. В сегодняшних реалиях на фоне роста цен все сложнее приобрести автомобиль за личные накопления, в связи с чем покупатели в 2022 году продолжают использовать кредитные инструменты, которые предлагаются банками. При этом в перспективе нескольких лет рост цен на автомобили может покрыть переплату по банковским процентам.

А вот три способа отказаться от допоборудования при покупке новой машины.

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