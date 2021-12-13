В какие долги залезают покупатели машин с пробегом

В беседе с «За рулем» эксперт маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) Денис Мавланов рассказал, что с начала года клиенты РГС Банка оформили порядка 77 тысяч автокредитов на сумму более 82 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году было оформлено 57 тысяч автокредитов на общую сумму 45 млрд рублей.
При этом кредитные выдачи сдвинулись в сторону сегмента автомобилей с пробегом. Чаще всего в 2021 году заемщики оформляли автокредиты на подержанные автомобили (62% выдач по количеству), среди которых популярностью пользовались марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. Топ-5 самых популярных кредитных моделей, в свою очередь, составили недорогие: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta и Volkswagen Polo.
15 марок и моделей с пробегом, которые чаще всего покупали в кредит в 2021 году (данные РГС Банка)
|
Место
|
ТОП-15 самых кредитных марок
|
ТОП-15 самых кредитных моделей
|
1
|
Lada
|
Kia Rio
|
2
|
Kia
|
Hyundai Solaris
|
3
|
Hyundai
|
Lada Granta
|
4
|
Toyota
|
Lada Vesta
|
5
|
Nissan
|
Volkswagen Polo
|
6
|
Renault
|
Ford Focus
|
7
|
Volkswagen
|
Kia Sportage
|
8
|
Chevrolet
|
Renault Duster
|
9
|
Ford
|
Lada Kalina
|
10
|
Mercedes—Benz
|
Nissan Qashqai
|
11
|
Skoda
|
Toyota Camry
|
12
|
BMW
|
Volkswagen Tiguan
|
13
|
Mitsubishi
|
Skoda Octavia
|
14
|
Opel
|
Renault Logan
|
15
|
Mazda
|
Opel Astra
На какие суммы берут кредиты
Средняя стоимость автокредита из-за роста цен на новые и подержанные автомобили в РГС Банке продолжила увеличиваться, составив в 2021 году 1 548 000 рублей на новую машину и 780 000 на автомобиль с пробегом (по сравнению с 1 146 000 рублей и 587 000 рублей в 2020 году). Кроме того, из-за роста цен на машины кредит становится выгоднее накоплений — с начала 2021 года автомобили подорожали на 15–25%, тогда как проценты по кредитам зачастую ниже.
эксперт маркетплейса Банкавто
— В 2021 году будущие автовладельцы чаще всего оформляли в РГС Банке автокредиты в сегменте АСП (автомобили с пробегом) на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей (42% выдач по количеству) и до 500 тысяч (39%) сроком от 4 до 5 лет (77% всех выдач по количеству) и с первоначальным взносом от 20 до 30%.
Рост рынка автокредитования в существенной мере продолжают формировать растущие цены на автомобили и продолжающийся рост доли кредитов в сегменте автомобилей с пробегом. В сегодняшних реалиях на фоне роста цен все сложнее приобрести автомобиль за личные накопления, в связи с чем покупатели в 2022 году продолжают использовать кредитные инструменты, которые предлагаются банками. При этом в перспективе нескольких лет рост цен на автомобили может покрыть переплату по банковским процентам.
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Фото: Depositphotos