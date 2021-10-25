Машины не подешевеют: 4 причины «почему»

Дефицит комплектующих, стремление автопроизводителей вернуть убытки, «аппетиты» дилеров и общий ажиотаж не оставляют надежды на снижение цен.

Покупать сейчас или подождать?

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Этот вопрос мучил автолюбителей еще в начале 2021 года — когда практически все автобренды, представленные на российском рынке, повысили цены. И повышали неоднократно — с начала 2021 года автомобили подорожали на 15–25% (в среднем). В премиальном сегменте цены взлетели еще выше — бюджетные модели подорожали скромнее. Но общая картина сложилась безрадостная.

Поспособствовали мощнейшему росту цен сразу несколько причин — как объективных, так и субъективных.

Причина 1. Падение производства и дефицит

Спровоцировали скачки цен последствия пандемии коронавируса и локдауна во всем мире. Все слышали о проблемах с производством чипов для автомобильной электроники в Китае, о нарушении цепочек поставок комплектующих и сопутствующих сложностях.

В результате произошло падение производства автомобилей — практически у всех автобрендов. Сохранившийся на прежнем уровне мировой спрос на автомобили превысил предложение — образовался дефицит. Который сам по себе стал еще одной причиной роста цен.

Причина 2. Возник «рынок» продавца

Наступили райские времена для автодилеров — обычное явление во времена дефицита.

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Розничные продавцы сбывают машины с огромным количеством допоборудования — при нормальной ситуации на рынке продать такие было бы невозможно.

В бюджетном сегменте будьте готовы докупить допоборудование на 150–200 тыс. рублей — иначе машину вам просто не продадут. Тем, кто присматривается к автомобилям ценой 5–7 млн. рублей и дороже, переплатить придется еще больше. Например, 500 000 рублей за «антикор», 200 000 за тонировку, 100–150 000 рублей — за комплект ковриков.

Причина 3. Ажиотаж

Многие автолюбители сейчас готовы купить практически любую более-менее устраивающую их машину — опасаясь дальнейшего роста цен и стремясь сохранить сбережения от инфляции. Это только «подогревает» рынок.

Причина 4. Автопроизводители хотят вернуть убытки

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Другие потенциальные покупатели откладывают покупку машины — в надежде, что рано или поздно «беспредел» автопродавцов и ажиотажный спрос закончатся, и цены вернутся на приемлемый уровень.

Надежна эта призрачна. Автопроизводители тоже стремятся вернуть убытки — причем не только те, что возникли в разгар пандемии.

В 2014 году рубль обвалился — почти в два раза. Иномарки тогда подорожали — примерно на 20–25%. Несопоставимая разница. Некоторые марки ушли с российского рынка. Другие остались, но торговали в России с минимальной прибылью.

При нынешнем, «пандемийном» подорожании, цены на иномарки в России (если считать стоимость в валюте), приблизились, но еще не достигли докризисного уровня (допустим, 2013 года). Производители, находящиеся сейчас в непростом положении из-за пандемии, захотят вернуться на былые позиции. Уже только по этой причине снижения цен на авто ждать не приходится

Цены будут расти, пока не «встанет» спрос

Мнение эксперта

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский

«Слово „скидки“ надо забыть на год и выбрать для себя правильную модель поведения в данной ситуации. Если нужен автомобиль — покупайте сейчас. Нет большой потребности в замене — подождите.

Снижения цен не предвидится в этот период. Они будут расти, но плавно. Пока не достигнут предела, на котором спрос совсем остановится. Никто из импортеров не знает, где этот уровень. А значит, все будут повышать цены до предела уровня спроса. Хотя, на мой взгляд, по ряду брендов и моделей мы уже его перешагнули».





А «встанет» спрос не скоро…

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Покупать даже подорожавшие транспортные средства у нас все равно будут — сказываются особенности менталитета. Показателен пример, сколько тратили в этом году россияне денег на летний отдых. До «коронокризиса» на отпуск у среднестатистической семьи уходила сумма, примерно равная 20% стоимости новой машины. Этим летом люди тратили на отдых уже около 40% стоимости легковушки. Отдыхать же как-то надо.

Значит, откладывать покупку смысла нет?

Мнение эксперта

Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич





«Откладывать покупку автомобиля и ждать не имеет смысла. Безусловно, рано или поздно ситуация нормализуется, но маловероятно, что это произойдет раньше середины следующего года.

Цены к тому времени вырастут в лучшем случае вместе с уровнем инфляции и однозначно не пойдут вниз».





По словам Андрея Терлюкевича, сложно ожидать снижения цен на иномарки, когда даже АВТОВАЗ регулярно повышает цены на свою продукцию.

Но хоть надежда есть? (очень призрачная)

Цены на новые машины, теоретически, могут пойти вниз лишь в одном случае: если курс рубля к валютам укрепится настолько, что произойдет откат к уровню до кризиса 2014 года. Чтобы это случилось, в экономике должно произойти очень серьезный прорыв. Верить в его возможность или нет, каждый решит сам.