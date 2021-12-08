Цены на бензин обогнали уровень инфляции

Ожидается, что спрос на топливо в этом году превысит допандемийный.

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Спрос на топливо растет, розничные цены также не стоят на месте. На 29 ноября с начала года бензин и дизтопливо на заправках подорожали в среднем на 8,5%, инфляция при этом составила 7,5%, сообщает «Коммерсант». Для бензина такой темп роста оказался самым высоким с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%. Именно в тот год правительство разработало механизм топливного демпфера.



Сейчас цены на заправках немного стабилизировались, и это дает надежду, что по итогам года рост все же окажется ниже 8%.





Тем не менее, власти обсуждают корректировку демпфирующего механизма, так как его разрабатывали для диапазона цен на нефть в 40–60 долларов за баррель, а в ноябре цены уже превысили 85 долларов, и специалисты считают, что они будут расти и дальше.

Что касается потребления топлива в России, оно растет в связи с увеличением экономической активности населения и бизнеса, использования личного транспорта и такси, в том числе и на маршрутах между городами, в условиях ограничений на международные авиаперевозки.

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Изменилась структура спроса — потребители стали отдавать предпочтение АИ-95 в ущерб АИ-92. Также водители предпочитают заправляться на АЗС крупных нефтекомпаний из-за скидок и бонусов, а у независимых операторов сейчас нет возможности демпинговать. В течение всего года доход независимых АЗС находился под давлением, поскольку рост оптовых цен на топливо опережал повышение цен на заправках.

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