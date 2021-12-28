Новогодние ролики Mercedes-Benz, Lincoln, Tesla и Lada

В это сказочное время года происходят чудеса... О них — в видео от известных производителей.

Материалы по теме Новогоднее настроение: водители посылают огоньки радости

Мы продолжаем знакомить вас с новогодними поздравлениями автопроизводителей. На этот раз представляем видеосюжеты от Mercedes-Benz, Lincoln, Tesla и Lada.

Мерседес приготовил теплую рождественскую сказку о забытом подарке, маленькой девочке и добром порыве миссис Клаус, которая прыгает в свой красный Гелик, чтобы успеть с подарком для одной маленькой девочки.

В ролике американского бренда Lincoln происходит рождественское чудо — снег там, где его, вообще-то, быть не должно…

Световое «секси-шоу» от Tesla под праздничную новогоднюю мелодию. Модели линейки марки выстроились в определенном порядке, образовав надпись S3XY, то есть SEXY.

И в заключение — «Новогодняя магия от Lada». Дедушка Мороз изо всех сил спешит до боя курантов доставить подарок великовозрастному Вадику. А тот, конечно же, мечтает о Ниве. На этой самой Ниве и мчится в нему дедушка. Но в конце зрителей ждет интрига — вовсе не автомобиль получает Вадик, и при этом он остается очень доволен.

Приятного просмотра!

Фото: FAW