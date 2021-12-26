Audi, BMW, Chevrolet: чья новогодняя реклама лучше

Audi сделала ставку на стильного Санту. BMW — на известного актера и юмор. Chevrolet пытается выдавить слезу… И только Lamborghini дарит ребенку потрясающий подарок.

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Ну как не отметиться тематической рекламой накануне Нового года и Рождества? Да, в западном мире есть на этот счет проблемка с толерантностью, которую «прокатили» во многих мультсериалах. Но автопроизводители, тем не менее, по-прежнему выпускают рождественские рекламы, чему мы очень рады. Давайте посмотрим их, и выберем лучший ролик из четырех.

Audi

Audi выбрала классическую тему — у Санты новые сани. И это Audi RS E—Tron GT, благодаря которому оленей отпустили отдыхать в лес. В Европе это, наверное, хорошо, но в наши морозы на электромобиле далеко не уехать.

BMW

BMW пригласил на съемки Кристофа Вальца, которого, по сюжету, ждет корпоративчик в штаб-квартире компании в Мюнхене. К чести актера, он всячески пытается с него сбежать… В конце ролика появляется, опять же, электромобиль — BMW iX.

Chevrolet

Компания наняла для съемок этого ролика именитого режиссера Тома Хупера, удостоенного премии «Оскар», а также оператора Клаудио Миранду, у которого на полке дома тоже стоит статуэтка «Оскара». И что же? Получилось у них сделать так, чтобы у вас на глаза навернулись слезы? Зато тут нет электромобилей, а есть легендарная Impala 1966 года.

Lamborghini

Компания знает, что лучше всего товары и услуги продают дети, животные и… Неважно. Компания выбрала ребенка, которому выпало счастье прокатиться на итальянском спорткаре. Кстати, неплохой подарок, если, конечно, у человека была такая мечта. А ассоциация Lamborghini с игрушкой кажется очень правильной.

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Все эти видео отлично сняты и не лишены смысла. А отобрали мы их потому, что все они используют разные подходы к нам. Интересно, какой из них вам «зашел»? Голосовалка — ниже.

Фото, видео: компании-производители