5 авто с самыми неприличными именами

Мир большой, и есть риск, что имя модели какой-нибудь стране будет звучать очень даже неприлично. Вот как прокололись некоторые производители в отношении России.

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Никто не хочет покупать автомобиль со смешным или неприличным названием. Поэтому некоторые автопроизводители-хитрецы предпочитают цифровые обозначения автомобилей или буквенные. Но покупателям, как выяснялось уже не раз во время опросов, чаще нравятся красивые имена собственные: Солярис, Тигуан, Веста… Красиво! Но так бывает не всегда.

Вот топ-5 самых провальных для российского рынка названий из коллекции эксперта «За рулем».

Pagani Huayra

Это очень дорогой спорткар, и его назание вряд ли влияет на продажи. Но если бы это был субкомпактный кроссовер, то купить его рискнул бы, пожалуй, только эпатажный человек. Pagani Huayra с одного из языков индейцев переводится как «Бог ветра», а звучит как ругательство — Пагани …уяра. Но люди не растерялись и стали называть модель Гуяра. Терпимо.

Proton Perdana

Этот седан из Малайзии на базе Mitsubishi Galant никогда не продавался в России, но в этом мире все возможно. Представьте себе его рекламу: «Пердана — расслабься». Или что-то в этом духе. Зато на него не было бы очередей, да и цены на эту машину дилеры не смогли бы завышать.

Mitsubishi Pistachio

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Компания не имела в виду ничего плохого, а просто назвала машину Фисташкой. Просто фисташка на английском языке звучит для нас неблагозвучно. Кстати, по-новому заиграло словосочетание «фисташковый цвет» — очень хороший цвет. Пистачио! Машинка не то что до России не добралась, но даже не встала на конвейер, оставшись вечным прототипом и экспонатом музея Mitsubishi.

Daewoo Kalos

Вы видели этот автомобиль на дорогах много-много раз. Это переименованный для нас Chevrolet Aveo первого поколения. Здесь реклама со словом «расслабься» уже не прозвучала бы, а подошло бы «Калос — довези до дома», например.

Isuzu Trooper

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Это был прекрасный рамный внедорожник, из-за чего мало кто обращал внимание на неблагозвучность его названия, которое ассоциируется сразу с двумя неприятными вещами: мертвым телом и инфекцией, передающейся половым путем.

О других неблагозвучных названиях моделей вы можете узнать в этой подборке.

Фото: компании-производители