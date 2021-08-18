Цены на газ: ездить на 92-м уже выгоднее?

В начале рабочей недели цены в некоторых регионах скакнули на 5 рублей за ночь.

Цены на газ в последние дни вызывают у большой части автомобилистов серьезную озабоченность. В начале недели в некоторых российских регионах буквально за одну ночь цена газомоторного топлива (сжиженная пропан-бутановая смесь) выросла на 3–5 рублей за литр.

Особый резонанс вызвали видеоролики, записанные в Воронежской области разными авторами на заправках одной топливозаправочной сети. На разных станциях этого поставщика топлива в понедельник-вторник цена одного литра газа составляла 42 рубля за литр.

Один из роликов записан в Борисоглебске, второй — близ села Орлово. В комментариях один из пользователей разместил фото из Ставрополья — с ценой на газ в 40 рублей за литр. При таких расценках на газ и его повышенном расходе по сравнению с бензином, выгоднее переходить на АИ-92, уверен один из авторов ролика, и с ним согласны многие комментаторы.

Газ в качестве топлива активно используется в коммерческих грузоперевозках, большая часть ГАЗелей, а также фургоны и легкие грузовики других марок ездят именно на газу. Такой вид топлива пользовался популярностью именно в силу низкой по сравнению с бензином цены.

Отметим, что приведенные в роликах цены все же заметно выше средних по региону, да и по стране в целом. По данным ресурса russiabase.ru, на момент публикации заметки цена одного литра газа в Воронежской области составляет примерно 27–33 руб., в Самарской области — 27–33 руб., в Татарстане — 23–32 руб., в Свердловской области — 25–30 руб. и в Москве — от 30 до 33 рублей. Тем не менее, даже эти цифры показывают существенной рост цен в последнее время.

Цены на бензин в обозримом будущем тоже не упадут, несмотря на принимаемые меры, а лишь приостановят рост, считают эксперты.

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Видео: ВКонтакте / Главная дорога, Avtograd news