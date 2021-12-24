Шок-цифра: насколько подорожал бензин всего за год — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Шок-цифра: насколько подорожал бензин всего за год

В Анадыре, городе с самым дорогим бензином в России, цена литра топлива превысила 61 рубль.

Материалы по теме
На АЗС начнут продавать пиво, а топливо подорожает

Все мы знаем, что цены на топливо постоянно растут, но в круговерти дней едва ли можем оценить, насколько. За нас это сделали специалисты Цена.Авто, и новости у них, к сожалению, нерадостные. Опираясь на данные Росстата, они определили средние цены на разные сорта бензина в середине декабря 2021 года и сравнили их с прошлогодними данными.

Материалы по теме
Сколько мы простоим в пробках — 2 прогноза на 2022Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимумуМожно ли зарабатывать на мусоре? Запросто!

Средняя цена литра бензина, декабрь 2021

  • АИ-92 — 46,96
  • АИ-95 — 50,82
  • АИ-98 — 59,00
  • Общая — 49,97

Средняя цена литра бензина, декабрь 2020

  • АИ-92 — 43,32
  • АИ-95 — 47,01
  • АИ-98 — 53,43
  • Общая — 45,91

Таким образом, за год литр бензина подорожал в среднем на 4 рубля! Дороже всего бензин стоит в Анадыре (61,35 рублей за литр), Южно-Сахалинске (60,56) и Магадане (59,17). Также в десятку вошли Якутск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Симферополь, Владивосток, Калининград и Мурманск. А дешевле всего бензин в Казани (47,42) и Уфе (47,65).

  • При этом интересно, что борьбу с подорожанием топлива начали не где-нибудь, а в Татарстане.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Наше новое видео
Как понять, что тормозные колодки (и диски) пора менять
Новый Range Rover: такой консерватизм вам понравится!
Лада Веста из парка «За рулем»: отвечаем на вопросы читателей (+ видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров161
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: