Шок-цифра: насколько подорожал бензин всего за год

В Анадыре, городе с самым дорогим бензином в России, цена литра топлива превысила 61 рубль.

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Все мы знаем, что цены на топливо постоянно растут, но в круговерти дней едва ли можем оценить, насколько. За нас это сделали специалисты Цена.Авто, и новости у них, к сожалению, нерадостные. Опираясь на данные Росстата, они определили средние цены на разные сорта бензина в середине декабря 2021 года и сравнили их с прошлогодними данными.

Средняя цена литра бензина, декабрь 2021

АИ-92 — 46,96

АИ-95 — 50,82

АИ-98 — 59,00

Общая — 49,97

Средняя цена литра бензина, декабрь 2020

АИ-92 — 43,32

АИ-95 — 47,01

АИ-98 — 53,43

Общая — 45,91

Таким образом, за год литр бензина подорожал в среднем на 4 рубля! Дороже всего бензин стоит в Анадыре (61,35 рублей за литр), Южно-Сахалинске (60,56) и Магадане (59,17). Также в десятку вошли Якутск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Симферополь, Владивосток, Калининград и Мурманск. А дешевле всего бензин в Казани (47,42) и Уфе (47,65).

При этом интересно, что борьбу с подорожанием топлива начали не где-нибудь, а в Татарстане.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС