Шок-цифра: насколько подорожал бензин всего за год

Все мы знаем, что цены на топливо постоянно растут, но в круговерти дней едва ли можем оценить, насколько. За нас это сделали специалисты Цена.Авто, и новости у них, к сожалению, нерадостные. Опираясь на данные Росстата, они определили средние цены на разные сорта бензина в середине декабря 2021 года и сравнили их с прошлогодними данными.
Средняя цена литра бензина, декабрь 2021
- АИ-92 — 46,96
- АИ-95 — 50,82
- АИ-98 — 59,00
- Общая — 49,97
Средняя цена литра бензина, декабрь 2020
- АИ-92 — 43,32
- АИ-95 — 47,01
- АИ-98 — 53,43
- Общая — 45,91
Таким образом, за год литр бензина подорожал в среднем на 4 рубля! Дороже всего бензин стоит в Анадыре (61,35 рублей за литр), Южно-Сахалинске (60,56) и Магадане (59,17). Также в десятку вошли Якутск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Симферополь, Владивосток, Калининград и Мурманск. А дешевле всего бензин в Казани (47,42) и Уфе (47,65).
- При этом интересно, что борьбу с подорожанием топлива начали не где-нибудь, а в Татарстане.
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС