Путин подписал закон, отвязывающий техосмотр от ОСАГО

C 22 августа можно будет получить ОСАГО без техосмотра. Но сам техосмотр пока никто не отменял.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется необходимость прохождения техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации, где уже опубликован данный документ. 16 июня его в третьем чтении приняла Госдума.

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности может быть осуществлено только в том случае, если автомобилист предоставил документ о прохождении технического осмотра своего автомобиля. Но уже с 22 августа, когда новый закон вступит в силу, это будет не так.

Ожидается, что данная мера облегчит жизнь и страховым компаниям, и автовладельцам. Тем не менее, как разъясняли ранее представители ГИБДД, отвязка ОСАГО от техосмотра не означает необязательность прохождения последнего — просто вы можете сегодня купить полис, а через месяц поехать на ТО.

При этом штрафов при ДТП, произошедшем в результате технической неисправности, никто не отменял.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС