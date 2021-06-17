Штрафы за отсутствие техосмотра при ДТП не отменяются

В ГИБДД опровергли слова Сергея Чипурина и отозвали его высказывание.

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Напомним, что вчера на круглом столе в Совете Федерации начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин заявил, что водителей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра автомобилей в случае ДТП.

Позже вышло опровержение его слов — ГИБДД отозвала цитату своего сотрудника, сообщило ТАСС:

«Сообщение „Водителей не будут штрафовать за отсутствие техосмотра автомобиля при ДТП“, выпущенное в 14:12 мск, аннулируется в связи с отзывом ГИБДД цитаты своего представителя».

Скоро ГИБДД начнет работать скрытно: в штатском и на обычных машинах.

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