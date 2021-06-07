C гаишников снимают запрет на провокации

В проекте нового приказа МВД об осуществлении надзора исчезла обязанность инспекторов не провоцировать участников дорожного движения.

Материалы по теме ДПС будет работать скрытно и в штатском

На сайте regulation.gov.ru появился проект приказа МВД «Об утверждении Порядка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения», который должен прийти на смену приказу МВД №664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» от 2017 года.

В данный момент идет общественное обсуждение документа, которое продлится до 18 июня 2021 года.

В нем прописано новое понятие «скрытый надзор», что подразумевает выявление инспекторами в гражданской одежде и на обычных автомобилях нарушений ПДД. Также в проекте вводится запрет на засады — инспекторы в форме и служебные автомобили с цветографическими схемами должны всегда быть на виду у участников дорожного движения.

Материалы по теме Инспекторам ДПС приказали держаться на виду

Не менее, а даже более интересными оказались новые рекомендации для общения с водителями и пешеходами. Норма, запрещающая любые «высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства», осталась на месте. При этом запрет на провокации пропал.

В частности, исчез текст, в котором указывалась обязанность инспектора воздерживаться от «действий, провоцирующих противоправное поведение».

Провокация противоправного поведения — очень размытое понятие. Почему из проекта приказа оно было удалено, а не уточнено — непонятно. В сопроводительной же записке к документу сказано следующее:

Порядок разработан с учетом анализа проблемных вопросов, возникающих при осуществлении надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, а также предложений подразделений Госавтоинспекции территориальных органов МВД России на региональном уровне.

Таким образом, «действия, провоцирующие противоправное поведение», могут быть как раз проблемным вопросом, который, кажется, решено просто оставить без внимания, переложив на усмотрение других законов, приказов и актов.

Раскрыты неожиданные причины лишения водительских прав.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС