Раскрыты неожиданные причины лишения водительских прав

То, за что предусмотрено серьезное наказание, представляется водителям очевидным, но это не всегда так, утверждает юрист.

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Лишить прав могут не только за алкогольное или наркотическое опьянение.

Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Речь о седативных лекарствах, содержащих фенобарбитал, обезболивающих и противовирусных медикаментах, содержащих кодеин, а также о противоаллергических препаратах.

Обычно разумное употребление привычных лекарств не отражается на результатах медосвидетельствования, но следует понимать, что организмы у людей разные.

За управление машиной без номеров, с номерами в непредусмотренных местах, видоизмененными или оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации, может последовать наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Причем достаточно неправильно установленного или намеренно скрытого всего одного знака — спереди или сзади, говорит адвокат.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков За незаконное использование устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов , а также не предусмотренная изготовителем замена ламп накаливания или галогеновых ламп на ксенон также могут лишить водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

За незаконное , а также не предусмотренная изготовителем замена ламп накаливания или галогеновых ламп на также могут лишить водительских прав на срок от шести месяцев до одного года. За повторное превышение скорости на 60 или на 80 км/час или повторный проезд на запрещающий сигнал светофора можно лишиться прав, если это нарушение зафиксировано инспектором. Причем при повторном нарушении для лишения прав достаточно одной последней фиксации правонарушения инспектором.

можно лишиться прав, если это нарушение зафиксировано инспектором. Причем при повторном нарушении для лишения прав достаточно одной последней фиксации правонарушения инспектором. Еще одна ситуация: водитель слегка задел чужой автомобиль на стоянке у торгового центра и, не найдя существенных повреждений, уехал. Если произошедшее зафиксировали видеокамеры, а владелец другого автомобиля обнаружит на нем следы ДТП и заявит в ГИБДД, то, скорее всего, водителя лишат прав. Не за то, что он слегка задел чужую машину, а за то, что оставил место ДТП.

и, не найдя существенных повреждений, уехал. Если произошедшее зафиксировали видеокамеры, а владелец другого автомобиля обнаружит на нем следы ДТП и заявит в ГИБДД, то, скорее всего, водителя лишат прав. Не за то, что он слегка задел чужую машину, а за то, что оставил место ДТП. Не лишить, а временно ограничить в праве управлять автомобилем может судебный пристав-исполнитель должника, который не заплатил более 10 тысяч рублей алиментов или из-за ущерба, причиненного здоровью или штрафов. Однако такие санкции не могут быть применены к лицу, не вернувшему кредит в банк.

Тут перечислены лекарства, из-за которых могут лишить прав. Например, некоторые вполне безобидные препараты могут дать ложноположительный тест на метамфетамин (сильный наркотик).

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