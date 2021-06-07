Раскрыты неожиданные причины лишения водительских прав

Материалы по темеЗа грязный номер можно лишиться прав — ВС
Лишить прав могут не только за алкогольное или наркотическое опьянение.
- Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Речь о седативных лекарствах, содержащих фенобарбитал, обезболивающих и противовирусных медикаментах, содержащих кодеин, а также о противоаллергических препаратах.
Обычно разумное употребление привычных лекарств не отражается на результатах медосвидетельствования, но следует понимать, что организмы у людей разные.
- За управление машиной без номеров, с номерами в непредусмотренных местах, видоизмененными или оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации, может последовать наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Причем достаточно неправильно установленного или намеренно скрытого всего одного знака — спереди или сзади, говорит адвокат.
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- За повторное превышение скорости на 60 или на 80 км/час или повторный проезд на запрещающий сигнал светофора можно лишиться прав, если это нарушение зафиксировано инспектором. Причем при повторном нарушении для лишения прав достаточно одной последней фиксации правонарушения инспектором.
- Еще одна ситуация: водитель слегка задел чужой автомобиль на стоянке у торгового центра и, не найдя существенных повреждений, уехал. Если произошедшее зафиксировали видеокамеры, а владелец другого автомобиля обнаружит на нем следы ДТП и заявит в ГИБДД, то, скорее всего, водителя лишат прав. Не за то, что он слегка задел чужую машину, а за то, что оставил место ДТП.
- Не лишить, а временно ограничить в праве управлять автомобилем может судебный пристав-исполнитель должника, который не заплатил более 10 тысяч рублей алиментов или из-за ущерба, причиненного здоровью или штрафов. Однако такие санкции не могут быть применены к лицу, не вернувшему кредит в банк.
Тут перечислены лекарства, из-за которых могут лишить прав. Например, некоторые вполне безобидные препараты могут дать ложноположительный тест на метамфетамин (сильный наркотик).
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