Перечислили лекарства, из-за которых могут лишить прав

Например, известный противовирусный препарат «Амиксин» может дать ложноположительный тест на метамфетамин (сильный наркотик).

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев напомнил в своем Instagram лекарства, которые могут вызывать сонливость, потерю концентрации, а также привести к ложноположительному результату теста на наркотики. В свою очередь, инспектор ГИБДД при проверке документов может поставить вопрос о медосвидетельствовании и лишении прав.

По утверждению доктора, рискуют водители, принимавшие «Корвалол», «Валосердин», «Валокордин», «Тетралгин», «Андипал», «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Пенталгин-Н», «Кетанов», «Спазмалгон», «Коделак», «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Амиксин», «Тизин спрей», «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст».

И это еще не весь список, а лишь наиболее распространенные препараты. Так, «Амиксин» может дать ложноположительный тест на метамфетамин, а ряд кодеинсодержащих препаратов указать на наличие морфинов в организме. Потом водителю придется доказывать, что он всего лишь выпил от головной боли «Нурофен плюс».

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«На текущий момент Минздрав занимается подготовкой подробного официального перечня и списка лекарств, которые не рекомендованы к употреблению. Ждем с нетерпением», — пишет доктор.

Всем интересно, удастся ли сделать так, чтобы избежать ложноположительных тестов при медосвидетельствовании — об этом узнаем совсем скоро.

В ноябре 2020 года МВД России перечислило основания для аннулирования водительских прав.

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