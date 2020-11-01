МВД назвало 8 причин, по которым водительское удостоверение может быть аннулировано. Это встревожило многих.

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В проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами появится список причин, которые станут основаниями для аннулирования водительского удостоверения (ВУ). Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года. Что для нас всех поменяется?

На всякий случай предупредим сразу: аннулирование ВУ и лишение водительских прав — разные вещи. Прав лишает суд за доказанные нарушения. Аннулирование же делает ВУ недействительными. То есть документ становится куском пластика.

Что происходит?

По сути, статьи регламента МВД просто приводятся в соответствие друг с другом. В частности, статья 226 подгоняется под статью 35 регламента МВД, в которой говорится о правилах выдачи водительских удостоверений, действующих с 2014 года. Но процедура аннулирования водительского удостоверения при этом отсутствует до сих пор. Устраняя несоответствие, в МВД предложили ввести 8 подпунктов, описывающих причины аннулирования ВУ:

Истечение срока действия водительского удостоверения. Если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца. Если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально. Если водительское удостоверение выдано на основании документов, которые в установленном порядке были признаны подложными (поддельными), либо выдано с нарушением установленного Правилами порядка. Если поступило заявление об утрате (хищении) водительского удостоверения. Если выдано новое водительское удостоверение. Если подтверждено наличие у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортным средством. При поступлении сведений о смерти владельца водительского удостоверения.

Как это будет делаться?

Если прав лишает только суд, то решение об аннулировании ВУ принимает сотрудник ГИБДД, но в соответствии с пунктами, приведенными выше. Инициатором аннулирования он может стать только согласно пунктам 2, 3, 4 и 7, но для этого инспектор должен провести проверку и уведомить о ней владельца ВУ. Делается это для того, чтобы водитель мог предоставить документы, которые подтвердят отсутствие оснований для аннулирования. Такое право предоставлено нам законом. На проверку отводится до 30 дней, и все это время удостоверение остается действительным.

Приняв решение об аннулировании, работник ГИБДД предоставляет водителю копию постановления, после чего удостоверение перестает быть действующим. Но отнимать само удостоверение никто не будет — ни полиция, ни приставы. Этот кусок пластика или ламинированной бумаги можно оставить на память, но ни в коем случае не пользоваться ими, предъявляя как действительный документ.

Что касается 10-дневного срока аннулирования, то он регламентирует, в течение какого периода в базе должна появиться информация о недействительности ВУ. Например, в случае обращения водителя в ГИБДД.

Что будет, если покажу аннулированные права?

После предъявления аннулированного удостоверения водителя привлекут по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и наложат на него штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. Не исключена и уголовная статья (ч. 3 ст. 327 УК РФ), которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или в размере полугодового дохода, обязательные работы сроком до 480 часов, арест до полугода или исправительные работы сроком до 2 лет.

Как можно обжаловать?

Аннулирование можно обжаловать, если на то есть основания. Для этого нужно либо написать заявление на имя начальника того управления ГИБДД, сотрудник которого аннулировал ваше ВУ, либо действовать через суд.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС