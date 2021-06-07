ДПС будет работать скрытно и в штатском

Новый приказ вводит понятие «скрытого надзора» и снимается запрет на действия, провоцирующие противоправное поведение.

Инспекторы ГИБДД смогут патрулировать дороги в штатской одежде и на автомобилях без цветографической раскраски, передавая информацию о совершенных нарушениях своим коллегам в форме.

Проект соответствующего приказа размещен на regulation.gov.ru, и в нем впервые официально вводится термин «скрытый надзор». Напомним, что и сегодня сотрудники ГИБДД могут работать в штатском на обычных автомобилях, что прописано в закрытом приказе МВД №664 от 2017 года, но понятия скрытности в нем нет.

Согласно приказу, скрытый надзор ведется на автомобиле без цветографической схемы ДПС ГИБДД, а инспектор может быть одет в штатское. Но при этом он не может останавливать автомобили и оформлять протоколы. Вместо этого он будет передавать информацию о нарушениях своим коллегам в форме. Но если скрытый надзор сотрудник ведет в форме (пусть и на машине без цветографической схемы), то он вправе оформлять протоколы самостоятельно.

«К сожалению, опасное вождение, выезд на полосу встречного движения не редки, — приводит „Коммерсантъ“ высказывание заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского. — Все завесить камерами невозможно, но все мы понимаем, что машина — источник повышенной опасности. Поэтому ради безопасности всех участников дорожного движения такая форма, на мой взгляд, приемлема».

Из нового проекта приказа исчезло уточнение, что инспектор должен воздерживаться от действий, провоцирующих противоправное поведение. Это нельзя расценивать как разрешение на провокации, но поведение инспекторов это обязательно изменит.

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Также меняется схема действий в случае выявления у автомобиля неисправностей, с которыми эксплуатация транспортного средства запрещена. Если сейчас она звучит как «движение транспортного средства прекращается», то скоро ее заменят на «сотрудник вправе потребовать от водителя прекратить движение транспортного средства до устранения соответствующих неисправностей или условий». В случае неподчинения инспектор оформляет протокол по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение требованию сотрудника полиции», что грозит водителю арестом на срок до 15 суток.

Вас останавливают без причины? В ГИБДД объяснили, почему это происходит.

Фото: depositphotos.com