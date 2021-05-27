В ГИБДД объяснили, почему нас останавливают без причины

Все дело в рейдах, которые устраивают регулярно. Госавтоинспекция продолжит информировать водителей о проведении таких «облав».

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Об этом заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин. Главная цель инспекторов не выявить в ходе рейдов как можно больше нарушителей, а предотвратить их выезд на дорогу, сократив тем самым количество ДТП на дорогах страны. Заявление это было сделано на фоне появившихся слухов, что рейды станут внезапными, без предварительного информирования.

«Задачи ГИБДД прятаться нет. Рейдовые мероприятия, наоборот, большей частью носят профилактический характер. Нет сегодня у Госавтоинспекции цели наловить пьяных. У Госавтоинспекции цель — чтобы человек в состоянии алкогольного опьянения на дорогу не выезжал, а пользовался услугой „Трезвый водитель“ или такси, — цитируют РИА „Новости“ Шеюхина. — Лучше два экипажа поставить, а сказать, что стоит 22. Человек, зная, что будет проходить мероприятие, не выедет и не поедет».

Некоторые нововведения могут стать этим летом ловушками для водителей.