За год кое-что на дорогах изменилось, и велика вероятность, что кто-то может воспользоваться тем, что водители еще не привыкли к нововведениям или не знают о них.

Материалы по теме ГИБДДшник пытается вас развести — 5 признаков

1. Где же камера?

Например, появился новый знак 6.22 — теперь это не дополнительная табличка, а именно самостоятельный знак, которому не нужна пара. С 1 марта 2021 года знак «Фотовидеофиксация» обозначает места установки автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД и устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150–300 метров от мест размещения камер и треног. В населенных пунктах вы его можете увидеть только один раз — на въезде, вместе с указателем населенного пункта (знаки 5.23.1, 5.23.2 или 5.25).

Новый знак 6.22 действует с 1 марта 2021 года, а прежний 8.23 актуален до 1 сентября 2021 года. Внешне таблички идентичны. Разница — в их статусе и способе установки.

Константин Васильев, шеф-редактор сайта «За рулем»:

— На майских выходных многие стараются выбраться из города: навестить родственников в соседнем регионе или просто побыть на природе. Я тоже так делаю. В этом году в одной из деревень Тамбовской области мне попался знак — не то 6.22, не то 8.23, внешне они одинаковы. Так вот, тот знак был установлен на подставку и возвышался всего сантиметрах в 20 над дорогой. При этом до треноги оставалось метров 30, не больше. Это явное нарушение. Вот только обжаловать штраф из-за неправильно установленной таблички вряд ли получится — замучаетесь доказывать, что это та самая табличка и что она была установлена с нарушением именно в тот момент, когда вы проехали под камерой. Полагаю, подобные ситуации в регионах не редкость. Будьте внимательны и не нарушайте, даже если на участке нет предупреждающей о камере таблички.

2. Двойное предупреждение

Материалы по теме 5 типичных разводок ГИБДД при проверке на трезвость

А этому нововведению уже больше года, и опасность состоит в том, что вы к нему могли уже привыкнуть. При этом добралось оно не до всех дорог России.

Речь идет о вступивших в силу с апреля 2020 года изменениях в ГОСТ Р 52289–2004 и о том, что знаки 3.20 и 3.22 «Обгон запрещен» должны устанавливаться на обочине и справа, и слева (речь о двухполосной дороге, по одной в каждом направлении).

Это было сделано для того, чтобы положить конец практике лишения водителей прав за обгоны там, где это запрещено, из-за того что знак был закрыт обгоняемым транспортом, а разметки на дороге не было либо она стерлась до непонятного состояния.

Но, как и в случае со знаком 6.22, новое требование не везде выполняется, а значит вы все еще можете попасть в описанную ситуацию. Правда, штраф за такую «встречку» с угрозой лишения прав можно и нужно оспаривать.

3. Вечный ремонт

Вам нравится свежеуложенный асфальт, на котором не шумят шины и не трясет? Не расслабляйтесь, а обратите внимание на временные знаки на желтом фоне, ограничивающие скорость движения. Часто их устанавливают кое-как и их просто не заметить. Казалось бы, дорожные работы уже не ведутся, а значит необходимости в ограничении скорости нет, но у инспекторов ДПС, которые могут попасться на этом участке, а также у треног, другое мнение: если на обочине стоит, привалившись к березке, знак «40», то нечего ехать со скоростью 90 км/ч. Они же не зря эти знаки не убрали. Кстати, установка камер фото- и видеофиксации нарушений на таких участках тоже не запрещена.

4. Шины не по сезону

Материалы по теме Новый штраф с 1 июня — последний шанс подготовиться

А этот пункт, вполне возможно, скоро станет одной из ловушек для водителей. С 1 июня может появиться новый штраф — за шины не по сезону. Требование не ездить летом на зимних шипованных шинах (фрикционных «липучек» это не касается) содержится в пакете поправок в Правила дорожного движения, принять которые могут в любой момент до и после 1 июня.

Штраф в 500 рублей будет выписываться по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

5. Классический развод

Материалы по теме Не покидайте место ДТП: большие последствия маленькой аварии

Этот пункт не про гаишников. Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше людей пытаются поправить свое материальное положение мошенничеством и подставами. В сезон отпусков распространена следующая схема, для реализации которой идеально подходит городок с заполненными машинами улицами.

Здесь, как правило, много нерегулируемых пешеходных переходов, а скорость автомобилей невысока. И возле таких переходов может охотиться парнишка или девчушка, которые внимательно следят за водителями и кидаются на капот зазевавшихся курортников из других регионов. Затем к месту «ДТП» подбегает свита и устраивает суматоху, разводя «виновника» на денежную компенсацию. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокацию и звоните в ГИБДД — мошенники тут же испарятся. А приехавшему экипажу вы напишите заявление о подозрении в преступлении. Кроме того, даже если вы договоритесь на необременительную сумму «компенсации», нет никаких гарантий, что «пострадавший» не напишет заявление. А вы превратитесь в водителя, который «скрылся с места ДТП».

Наш совет

Чтобы избежать большинства неприятностей на дорогах, следует приобрести видеорегистратор, который всегда покажет, как было дело на самом деле. Суд обязан принять во внимание видеозапись.

Советы для едущих на автомобилях к морю вы найдете здесь.

Фото: Антон Вергун/ТАСС, Гавриил Григоров/ТАСС, АГН «Москва», Depositphotos

Теперь всё видно! Защита боковых стёкол от грязи — водосток лобового стекла .

При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей. Всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора