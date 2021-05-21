1. Где же камера?
Например, появился новый знак 6.22 — теперь это не дополнительная табличка, а именно самостоятельный знак, которому не нужна пара. С 1 марта 2021 года знак «Фотовидеофиксация» обозначает места установки автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД и устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150–300 метров от мест размещения камер и треног. В населенных пунктах вы его можете увидеть только один раз — на въезде, вместе с указателем населенного пункта (знаки 5.23.1, 5.23.2 или 5.25).
Константин Васильев, шеф-редактор сайта «За рулем»:
— На майских выходных многие стараются выбраться из города: навестить родственников в соседнем регионе или просто побыть на природе. Я тоже так делаю. В этом году в одной из деревень Тамбовской области мне попался знак — не то 6.22, не то 8.23, внешне они одинаковы. Так вот, тот знак был установлен на подставку и возвышался всего сантиметрах в 20 над дорогой. При этом до треноги оставалось метров 30, не больше. Это явное нарушение. Вот только обжаловать штраф из-за неправильно установленной таблички вряд ли получится — замучаетесь доказывать, что это та самая табличка и что она была установлена с нарушением именно в тот момент, когда вы проехали под камерой. Полагаю, подобные ситуации в регионах не редкость. Будьте внимательны и не нарушайте, даже если на участке нет предупреждающей о камере таблички.
2. Двойное предупреждение
А этому нововведению уже больше года, и опасность состоит в том, что вы к нему могли уже привыкнуть. При этом добралось оно не до всех дорог России.
Речь идет о вступивших в силу с апреля 2020 года изменениях в ГОСТ Р 52289–2004 и о том, что знаки 3.20 и 3.22 «Обгон запрещен» должны устанавливаться на обочине и справа, и слева (речь о двухполосной дороге, по одной в каждом направлении).
Это было сделано для того, чтобы положить конец практике лишения водителей прав за обгоны там, где это запрещено, из-за того что знак был закрыт обгоняемым транспортом, а разметки на дороге не было либо она стерлась до непонятного состояния.
Но, как и в случае со знаком 6.22, новое требование не везде выполняется, а значит вы все еще можете попасть в описанную ситуацию. Правда, штраф за такую «встречку» с угрозой лишения прав можно и нужно оспаривать.
3. Вечный ремонт
Вам нравится свежеуложенный асфальт, на котором не шумят шины и не трясет? Не расслабляйтесь, а обратите внимание на временные знаки на желтом фоне, ограничивающие скорость движения. Часто их устанавливают кое-как и их просто не заметить. Казалось бы, дорожные работы уже не ведутся, а значит необходимости в ограничении скорости нет, но у инспекторов ДПС, которые могут попасться на этом участке, а также у треног, другое мнение: если на обочине стоит, привалившись к березке, знак «40», то нечего ехать со скоростью 90 км/ч. Они же не зря эти знаки не убрали. Кстати, установка камер фото- и видеофиксации нарушений на таких участках тоже не запрещена.
4. Шины не по сезону
А этот пункт, вполне возможно, скоро станет одной из ловушек для водителей. С 1 июня может появиться новый штраф — за шины не по сезону. Требование не ездить летом на зимних шипованных шинах (фрикционных «липучек» это не касается) содержится в пакете поправок в Правила дорожного движения, принять которые могут в любой момент до и после 1 июня.
Штраф в 500 рублей будет выписываться по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».
5. Классический развод
Этот пункт не про гаишников. Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше людей пытаются поправить свое материальное положение мошенничеством и подставами. В сезон отпусков распространена следующая схема, для реализации которой идеально подходит городок с заполненными машинами улицами.
Здесь, как правило, много нерегулируемых пешеходных переходов, а скорость автомобилей невысока. И возле таких переходов может охотиться парнишка или девчушка, которые внимательно следят за водителями и кидаются на капот зазевавшихся курортников из других регионов. Затем к месту «ДТП» подбегает свита и устраивает суматоху, разводя «виновника» на денежную компенсацию. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокацию и звоните в ГИБДД — мошенники тут же испарятся. А приехавшему экипажу вы напишите заявление о подозрении в преступлении. Кроме того, даже если вы договоритесь на необременительную сумму «компенсации», нет никаких гарантий, что «пострадавший» не напишет заявление. А вы превратитесь в водителя, который «скрылся с места ДТП».
Наш совет
Чтобы избежать большинства неприятностей на дорогах, следует приобрести видеорегистратор, который всегда покажет, как было дело на самом деле. Суд обязан принять во внимание видеозапись.
- Советы для едущих на автомобилях к морю вы найдете здесь.
Фото: Антон Вергун/ТАСС, Гавриил Григоров/ТАСС, АГН «Москва», Depositphotos
- Теперь всё видно! Защита боковых стёкол от грязи — водосток лобового стекла.
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