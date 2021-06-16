За отсутствие техосмотра при ДТП штрафовать не будут

Фактически, выходит, что техосмотр, таким образом, сделали необязательным.

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О том, что водителей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра автомобилей при ДТП, на круглом столе в Совете Федерации сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин. Что же касается добровольности техосмотра для владельцев легковых автомобилей физлиц, то он отметил, что позиция по этому вопросу в стадии проработки.

Таким образом, отсутствие техосмотра в случае ДТП ничем водителям не грозит и водителям фактически предоставили право самим решать, проходить его или нет.

Операторы потребовали определиться с политикой в этом вопросе, пишет «Российская газета». Как-то все забыли, что для них это бизнес, под который они закупили дорогостоящее оборудование и арендовали площадки. Если техосмотр решено сделать добровольным, то с рынка они уйдут, потому что никто к ним не поедет. А проверять коммерческий транспорт сможет и государство.

Ранее о переводе процедуры из обязательной в добровольную заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Вчера Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства. То есть отсутствие техосмотра не помешает и оформить полис «автогражданки».

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС