Новый закон: Госдума отвязала техосмотр от ОСАГО

Скоро при оформлении «автогражданки» не потребуют документ о прохождении технического осмотра — норма была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в РФ.

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, который исключает необходимость для российских автовладельцев предоставлять при заключении договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Таким образом, из закона о безопасности дорожного движения исключили норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса «автогражданки».

Пока, согласно законодательству, обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного ТО. После соответствующей процедуры (подписания президентом) новые правила вступят в силу, с 22 августа.

Ожидается, что поправки облегчат жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам, говорится на сайте Госдумы.

Теперь дело за следующим этапом: глава ГИБДД Михаил Черников считает, что техосмотр для легковых машин вообще должен стать добровольным.

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