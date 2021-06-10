МВД: техосмотр для легковушек должен стать добровольным — журнал За рулем

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МВД: техосмотр для легковушек должен стать добровольным

Ведомство подготовило и предлагает внести соответствующие поправки в законы.

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В МВД считают, что владельцы легковых автомобилей должны проходить техосмотр в добровольном порядке, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 „О техническом осмотре“ и 196 „О безопасности дорожного движения“, где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — передает его слова РИА Новости.

Ответственные автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, а сегодня получается так, что значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только чтобы купить полис ОСАГО, но реальной диагностики не проводится.

Инициатива МВД не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов. Для них техосмотр останется по-прежнему обязательным.

Отмена обязательного ТО для легковушек позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов и такси.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

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