МВД: техосмотр для легковушек должен стать добровольным

Ведомство подготовило и предлагает внести соответствующие поправки в законы.

В МВД считают, что владельцы легковых автомобилей должны проходить техосмотр в добровольном порядке, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 „О техническом осмотре“ и 196 „О безопасности дорожного движения“, где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — передает его слова РИА Новости.

Ответственные автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, а сегодня получается так, что значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только чтобы купить полис ОСАГО, но реальной диагностики не проводится.

Инициатива МВД не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов. Для них техосмотр останется по-прежнему обязательным.

Отмена обязательного ТО для легковушек позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов и такси.

Ранее в МВД поддержали инициативу по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Данный законопроект готовят к третьему чтению в Госдуме.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин