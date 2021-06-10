ОСАГО можно будет купить без диагностической карты (легально!)

Новые правила обязательного страхования вступят в силу с 22 августа 2021 года.

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Купить полис ОСАГО с 22 августа можно будет без прохождения техосмотра. Третье чтение по соответствующему законопроекту назначено на 15 июня 2021 года. Это стало сюрпризом для многих, так как первые два чтения по законопроекту прошли без освещения в СМИ, а сам документ не публиковался. Теперь, как пишет «Коммерсантъ», он появился на сайте Госдумы и предполагает поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО».

Отвязать ОСАГО от техосмотра предложили в Российском союзе автостраховщиков еще в начале 2021 года. На сегодняшний день поправки в законы согласованы с Минтрансом, Минфином, ЦБ, МВД. Поддержало их и правительство РФ.

При этом нужно знать, что в случае ДТП с участием автомобиля без диагностической карты страховщик может подать на его владельца в суд (ст. 14 закона «Об ОСАГО»).

О проблемах реформы техосмотра вы можете узнать здесь.

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