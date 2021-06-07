7 провалов реформы техосмотра 2021

Нововведение предусматривает увеличение штрафов для автомобилистов в 4 раза — до 2000 рублей, а для пунктов ТО — до 300 тысяч рублей.

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Можно ли увидеть в реформе техосмотра, сводящейся к двум обязательным фото до и после процедуры, заботу об автомобилистах и о гражданах, здоровье которых нередко зависит от исправного состояния транспортных средств? Эксперт «За рулем» попытался сделать это, и вот к каким выводам пришел.

Реформу отложили ради здоровья граждан, но связь между коронавирусной инфекцией и обязательной фотофиксацией автомобилей при техосмотре не просматривается (опасаются чего-то другого).

Фотографии не гарантируют, что машину кто-нибудь осматривал и проверял. Процесс оспаривания решения о том, что ТС не прошло техосмотр, не предусмотрен. Водители вдруг начнут отвечать за подлинность электронных диагностических карт, не имея для этого никаких прав. Штраф каждые 24 часа на 2000 рублей за аннулированную карту, о чем водителя не предупредят. Действие карты можно проверять перед выездом, но никто не гарантирует, что аннулирование не произойдет в течение дня. Доставка автомобиля на техосмотр только на эвакуаторе лишена смысла: транспортное средство по определению — исправное, его лишь везут для подтверждения этого. 300-тысячные штрафы для малоприбыльного бизнеса техосмотра создадут дефицит пунктов ТО. Удобные людям передвижные пункты техосмотра рискуют оказаться вне закона.

Подробнее об этих и других особенностях реформы техосмотра читайте в июньском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи «Вирус жадности» Сергея Зиновьева, опубликованной в июньском номере журнала «За рулем» за 2021 год.

Подробнее о реформе техосмотра и заложенных в ней «засадах» для автовладельцев читайте тут.

Фото: Depositphotos