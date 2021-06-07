7 провалов реформы техосмотра 2021

Можно ли увидеть в реформе техосмотра, сводящейся к двум обязательным фото до и после процедуры, заботу об автомобилистах и о гражданах, здоровье которых нередко зависит от исправного состояния транспортных средств? Эксперт «За рулем» попытался сделать это, и вот к каким выводам пришел.
Реформу отложили ради здоровья граждан, но связь между коронавирусной инфекцией и обязательной фотофиксацией автомобилей при техосмотре не просматривается (опасаются чего-то другого).
- Фотографии не гарантируют, что машину кто-нибудь осматривал и проверял.
- Процесс оспаривания решения о том, что ТС не прошло техосмотр, не предусмотрен.
- Водители вдруг начнут отвечать за подлинность электронных диагностических карт, не имея для этого никаких прав.
- Штраф каждые 24 часа на 2000 рублей за аннулированную карту, о чем водителя не предупредят. Действие карты можно проверять перед выездом, но никто не гарантирует, что аннулирование не произойдет в течение дня.
- Доставка автомобиля на техосмотр только на эвакуаторе лишена смысла: транспортное средство по определению — исправное, его лишь везут для подтверждения этого.
- 300-тысячные штрафы для малоприбыльного бизнеса техосмотра создадут дефицит пунктов ТО.
- Удобные людям передвижные пункты техосмотра рискуют оказаться вне закона.
Подробнее об этих и других особенностях реформы техосмотра читайте в июньском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
Материал подготовлен по мотивам статьи «Вирус жадности» Сергея Зиновьева, опубликованной в июньском номере журнала «За рулем» за 2021 год.
- Подробнее о реформе техосмотра и заложенных в ней «засадах» для автовладельцев читайте тут.
Фото: Depositphotos