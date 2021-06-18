Техосмотр отменили? Почти — чтобы сделать по уму (но это неточно) — журнал За рулем

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Техосмотр отменили? Почти — чтобы сделать по уму (но это неточно)

После заявления главы ГИБДД Михаила Черникова о добровольном техосмотре пошли слухи о полной отмене ТО. Но так не выйдет. По крайней мере, в текущей пятилетке. А пока — нужен рабочий механизм. Обсудим, каким ему быть?

Техосмотр надоел всем — кроме тех, кто на нем зарабатывает. Потому что ничего не меняется. Потому что низовая коррупция. Идиотские требования — проверять машину по 80 с лишним пунктам.

А еще потому, что даже под новые строгие правила проведения техосмотра, которые отодвинули до 1 октября, уже придумали обходные пути — например, в виде подставных машин схожего цвета, на которые просто лепят номера заказчика, загоняют машину на линию ТО, фотографируют — и готова диагностическая карта. Заказчику даже из дома выходить не надо.

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Наш недавний опрос зрителей YouTube-канала «За рулем» показал, что большинство из 26 тысяч респондентов выступили за отмену техосмотра. Однако его не отменят. Подписаны международные конвенции, действуют нормы и требования в рамках Таможенного союза, несколько российских законов привязаны один к другому. Чтобы это разрулить — и пятилетки не хватит.

Что делать?

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Есть три возможных варианта развития событий.

Первый — волевым методом резко сократить список пунктов, по которым проверяют частный легковой транспорт. Считаю, что достаточно четырех: тормоза, рулевое управление, светотехника, колеса/шины. Это резко упростит процедуру, повысит пропускную способность станций, привлечет автовладельцев и, в результате, повысит безопасность.

Второй  — ввести мораторий на проведение техосмотра по новым требованиям. На полгода или на год. И без спешки разработать новые требования — по первому варианту.

Третий  — добровольный техосмотр.

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В моем идеальном мире добровольный техосмотр выглядит так. Если человек холит и лелеет свой автомобиль (пусть даже не новый) и абсолютно уверен в том, что техника не подведет, он просто покупает полис ОСАГО, который покрывает ущерб третьим лицам — за исключением случаев, когда ДТП произошло всё же по причине неисправности (допустим, тормоза отказали).

И если уж случится такое ДТП, виновник должен понимать, что страховая за него не заплатит — возмещать ущерб потерпевшей стороне придется из своего кармана. Если же человек не уверен на сто процентов в машине, он проходит ТО, получает диагностическую карту и покупает полис ОСАГО с полным покрытием — как это происходит и сейчас.

Именно такие варианты мы обсуждали с представителями ГИБДД на недавней встрече в рабочей группе по защите прав автовладельцев в Общероссийском народном фронте. Подействовало или нет — не знаю. Я верю, что хоть как-то помогло.

Как будет работать?

Теперь нужен конкретный механизм! Ведь страховые нам навстречу не побегут. Сейчас если диагностической карты нет — всё, ты крайний. Даже при обоюдной вине в аварии при разборе полетов больше достается водителю с отсутствующей или просроченной ДК — страховщики ссылаются на внутренние инструкции и на законы (о дорожном движении, об ОСАГО) и считают полис недействительным. Выплачивают потерпевшему компенсацию, но выставляют регрессный иск водителю без ДК. И своего страховые добровольно не отдадут.


Отвязка диагностической карты от полиса ОСАГО, которую утвердила Госдума, здесь никакой роли не играет. Это лишь больший комфорт в оформлении одного и другого. Прежде при покупке полиса вы должны были иметь на руках ДК, а теперь вы можете сегодня купить полис, а через месяц поехать на ТО. Но никто не дает вам права ездить без ДК — со всеми вытекающими.


Если ГИБДД не предложит рабочий механизм, то с 1 марта 2022 года камеры начнут нас штрафовать и за отсутствующий полис ОСАГО, и за отсутствующую ДК. А с учетом того, что с будущего года ГИБДД получит право проверять прямо на дороге техническое состояние транспортных средств и отправлять их на внеплановый техосмотр, можно предположить, что жизнь автомобилистов при любых раскладах легче не станет.


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Или все-таки есть надежда?



Фото на заставке: Егор Алеев/ТАСС

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