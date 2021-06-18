После заявления главы ГИБДД Михаила Черникова о добровольном техосмотре пошли слухи о полной отмене ТО. Но так не выйдет. По крайней мере, в текущей пятилетке. А пока — нужен рабочий механизм. Обсудим, каким ему быть?

Техосмотр надоел всем — кроме тех, кто на нем зарабатывает. Потому что ничего не меняется. Потому что низовая коррупция. Идиотские требования — проверять машину по 80 с лишним пунктам.

А еще потому, что даже под новые строгие правила проведения техосмотра, которые отодвинули до 1 октября, уже придумали обходные пути — например, в виде подставных машин схожего цвета, на которые просто лепят номера заказчика, загоняют машину на линию ТО, фотографируют — и готова диагностическая карта. Заказчику даже из дома выходить не надо.

Наш недавний опрос зрителей YouTube-канала «За рулем» показал, что большинство из 26 тысяч респондентов выступили за отмену техосмотра. Однако его не отменят. Подписаны международные конвенции, действуют нормы и требования в рамках Таможенного союза, несколько российских законов привязаны один к другому. Чтобы это разрулить — и пятилетки не хватит.

Что делать?

Есть три возможных варианта развития событий.

Первый — волевым методом резко сократить список пунктов, по которым проверяют частный легковой транспорт. Считаю, что д остаточно четырех: тормоза, рулевое управление, светотехника, колеса/шины . Это резко упростит процедуру, повысит пропускную способность станций, привлечет автовладельцев и, в результате, повысит безопасность.

Второй — ввести мораторий на проведение техосмотра по новым требованиям. На полгода или на год. И без спешки разработать новые требования — по первому варианту.

Третий — добровольный техосмотр.

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В моем идеальном мире добровольный техосмотр выглядит так. Если человек холит и лелеет свой автомобиль (пусть даже не новый) и абсолютно уверен в том, что техника не подведет, он просто покупает полис ОСАГО, который покрывает ущерб третьим лицам — за исключением случаев, когда ДТП произошло всё же по причине неисправности (допустим, тормоза отказали).