Действие диагностических карт продлили до 30 сентября

Речь о картах, срок действия которых заканчивается после 1 марта.

Материалы по теме Мишустин отложил новый порядок техосмотра — до осени

Действие диагностических карт, необходимых автомобилистам для приобретения полиса ОСАГО, с 1 марта будет продлено на семь месяцев. Скоро появится специальное постановление правительства на этот счет, стало известно «Коммерсанту». Это станет продолжением заявления премьера Михаила Мишустина о необходимости отсрочки вступления в силу новых правил ТО.

Реформу техосмотра долго готовили. Она должна была вступить в силу в начале весны, однако не всё в ней оказалось идеально — на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди, что в условиях пандемии (которая, вообще-то, не закончилась) недопустимо и несет риски для здоровья людей. Поэтому срок введения нового порядка техосмотра отложили до 1 октября. К этой дате система должна работать без сбоев.

Издание пишет, что в начале года состоялось несколько закрытых совещаний с участием ГИБДД, Российского союза автостраховщиков (РСА), операторов, где говорилось о неготовности рынка к новым правилам. Страховщики даже просили отвязать ОСАГО от техосмотра, чтобы не тормозить рынок обязательного страхования.

Ведомства не стали комментировать ситуацию, ограничившись лишь словами премьера, но источники издания сообщили, что выйти из положения правительство решило таким образом: действие диагностических карт (срок которых заканчивается после 1 марта) продлят до 30 сентября 2021 года — таким образом, водителям просто не надо будет ехать на пункты ТО. В 2020 году таким образом продлевалось действие водительских прав, срок которых заканчивался в период с 1 февраля по 15 июля, — до 31 декабря.

Решение по диагностическим картам оформят поправками к постановлению Правительства №440 от 3 апреля 2020 года «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», этим же документом дадут полугодовую отсрочку тем автовладельцам, которые впервые проходят техосмотр.

Страховщики вздохнули с облегчением и поддержали данное решение, объяснив это тем, что иначе у автовладельцев был риск остаться без полиса ОСАГО. Хуже всего в этой ситуации пунктам техосмотра, особенно тем, которые готовились к новым правилам, обновляли базу и закупали дорогостоящее оборудование. Рынок с трудом пережил последствия пандемии, когда многие пункты не работали и закрылись, теперь второй удар. Вложения бизнеса невозможно окупить, ведь проходить ТО в ближайшие семь месяцев никто не будет. Ничего хорошего это не сулит и автомобилистам, если большинство пунктов обанкротится и закроется — где проходить ТО после 1 октября?