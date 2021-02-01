ГИБДД назначили следить за техосмотром: указ Путина

Он опубликован на портале нормативных актов и вступит в силу 1 марта.

Президент России Владимир Путин наделил ГИБДД обязанностью осуществлять госконтроль за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств. Указ главы государства опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

«Внести в пункт 11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ <...> „О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения“ следующие изменения: дополнить подпунктом „а“ следующего содержания: осуществление государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств; подпункт „г“ изложить в следующей редакции: участие в порядке, определяемом правительством РФ, в техническом осмотре автобусов», — говорится в документе.

Данный указ вступает в силу с 1 марта этого года вместе со всеми изменениями правил техосмотра автомобилей. Об этом мы уже неоднократно писали, напомним лишь главные изменения: техосмотр будут проводить аккредитованные операторы, а диагностическую карту подписывать усиленной электронной подписью. Все сведения занесут в Единую автоматизированную информационную систему. Заезд в пункт техосмотра и выезд будут фотографировать, а ранее выданные без прохождения техосмотра диагностические карты аннулируют, причем отметку об этом занесут в базу.

Материалы по теме Проголосуй и выиграй новую Ниву

Сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать деятельность операторов технического осмотра в формах внеплановых проверок, мероприятий в рамках надзора за дорожным движением и контрольных закупок.

Из документа также следует, что ГИБДД будет не только осуществлять проверку, но и участвовать в техническом осмотре автобусов. Указ о порядке участия при осмотре автобусов был подписан ранее.