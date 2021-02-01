Регионам приказали увеличить количество пунктов техосмотра

Лишь 69 регионов России обеспечены пунктами ТО в необходимом количестве, рассказал глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

На закрытом совещании с операторами техосмотра Михаил Черников высказал свои опасения обеспеченностью пунктами ТО. Лишь 69 регионов России из 85 обеспечены ими в необходимом количестве. Но и к имеющимся есть вопросы: нигде нет системы электронных очередей, а в живых очередях сложно навести порядок.

Совещание проводилось в связи с запуском реформы техосмотра с 1 марта (осталось 2 недели). К операторам начнут предъявлять новые требования, полиция будет контролировать их работу, процедура станет фиксироваться двумя фотографиями на пункте ТО, а диагностические карты подпишут усиленной электронной подписью.

В Москве, Подмосковье, Бурятии, Башкирии, Крыму, Мордовии, Приморском и Камчатском краях, Ингушетии, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской, Ростовской областях количество пунктов техосмотра меньше, чем это необходимо, исходя из объема автопарка. В Ингушетии, в частности, обеспеченность пунктами составляет 25%, в Забайкальском крае — 31%, в Кабардино-Балкарии — 38%, в Москве — 50%, такие данные с закрытого совещания приводит «Коммерсант».

Одна диагностическая линия будет способна пропустить за рабочий день только 16 легковых автомобилей. С введением новых правил их пропускная способность уменьшится. Таким образом, в некоторых регионах только 505 транспортных средств смогут пройти техосмотр.

Также до сих пор не принята новая методика расчета техосмотра — при текущих тарифах операторам невыгодно заниматься этим бизнесом, и многие уйдут с рынка.

Представитель ФАС на совещании отметил, что местные власти могут скорректировать тарифы с учетом инфляции. Например, в Москве с 2011 года стоимость прохождения техосмотра составляет 720 рублей, с учетом инфляции она должна быть 1200 рублей.

Предвидя грядущий коллапс, страховщики попросили отвязать техосмотр от ОСАГО. Однако в Банке России напомнили, что отвязать можно только поправками в Закон об ОСАГО и только тогда, когда вступит в силу штраф за отсутствие техосмотра.

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