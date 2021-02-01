ОСАГО хотят продавать без диагностических карт

На этом настаивает Российский союз автостраховщиков, ссылаясь на нехватку аккредитованных операторов ТО и ожидаемые очереди.

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РСА, кажется, усомнился в необходимости техосмотра для покупки полиса ОСАГО. Зависимость страховки от посещения оператора ТО может нанести ущерб бизнесу. Эксперты уже заявляли, что действующих операторов ТО пока на всех автомобилистов не хватит, а значит, появятся очереди. Следовательно, упадут и продажи полисов ОСАГО у страховых компаний.

Но в РСА предлагают отказ от диагностических карт при покупке ОСАГО как временную меру, пока операторов не станет больше, пишет РГ. По аналогии с «отвязкой» ОСАГО от диагностических карт во время действия режима самоизоляции. Есть также риск, что многие автомобилисты начнут вынужденно ездить без страховки.

К слову, в стране зарегистрировано более 5 тысяч операторов ТО, но половина из них не откликнулись на запросы РСА и, возможно, они либо не намерены работать по новым правилам, либо уже прекратили деятельность. Чтобы понять, сколько операторов работает на рынке техосмотра в действительности, РСА направил запросы губернаторам.

О новых правилах техосмотра вы можете узнать здесь.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС