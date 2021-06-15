Техосмотр не пройти! 12 пунктов, чтобы проверить свою машину

Даже скромный тюнинг можно выполнить только с разрешения производителя автомобиля и сертифицированными деталями.

Газобаллонное оборудование: должно пройти собственное ТО

Материалы по теме Мы перевели машину на газ — все расходы и экономия

Перевод машины на газ — самая популярная переделка.

Факт установки ГБО на автомобиль должен быть записан в свидетельстве о регистрации ТС. Кроме того, у вас попросят документы о проведении технического освидетельствования баллона (проводится раз в два года).

Устанавливая ГБО, вы вносите изменение в конструкцию автомобиля. Поэтому такую переделку нужно легализовать. При регистрации в документы на автомобиль вносится соответствующая запись — как подтверждение, что газ установлен законно.

Фаркоп: а производитель разрешил?

Проблем не будет, если «шар» для прицепа — штатное устройство автомобиля и его можно купить как опцию.

Но многие производители экономят. И при сертификации не проводят оценку эксплуатации автомобиля с прицепом. Тогда в «Одобрении типа транспортного средства» не прописывается возможность буксировки прицепа. На такой машине фаркоп придется узаконивать.

Колеса: можно от другой комплектации

Материалы по теме Шины «эко»: проверили, сколько с ними можно сэкономить

Колеса должны быть штатными, то есть иметь диаметр, ширину и вылет, рекомендованные производителем.

Но есть послабление. Например, владелец автомобиля в базовом исполнении может установить колеса побольше, если такой размер есть в модельном ряду (например, в самой дорогой комплектации).

Проставки между ступицей и колесом запрещены.

Светотехника: фантазируйте в салоне

Все нештатные фары и дополнительный свет — под запретом. Не предусмотренные конструкцией светодиодные и ксеноновые лампы надо регистрировать до ТО. Даже если речь идет всего лишь о подсветке номерного знака.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Не получат диагностическую карту и те, кто вставил в штатную рефлекторную фару линзовые модули, даже если в них будут галогеновые лампы.

Исключение: если в дорогой версии вашей модели автомобиля используются фары с более прогрессивными источниками света, то поставить их можно. Но одновременно придется обеспечить машину такими же, как у топовой версии, системами автоматической регулировки высоты пучка света и фароомывателями.

А вот в салоне, багажнике и под капотом можете использовать любую подсветку — хоть ультрафиолетовую.

Нештатная система выпуска: узаконить не получится

Материалы по теме Эволюция системы выпуска: в ожидании Евро-7

Никаких замен каталитических нейтрализаторов на пламегасители, никаких «пауков 4–1» и никаких прямоточных глушителей. С ревущим двигателем к пункту техосмотра даже приближаться не стоит.

А вырезанный нейтрализатор учует и нос техника, и газоанализатор.

Кузов: лишнее лучше снять

Все нештатные элементы должны пройти экспертизу безопасности применения и быть зарегистрированы в ГИБДД:

«неродные» бамперы (начиная от сваренного из швеллера на внедорожник и заканчивая красивым «аэродинамическим»);

антикрылья, спойлеры и прочие украшательства;

пороги-ступеньки на внедорожники и кроссоверы, кенгурятники, раскатанные колесные арки и даже нештатные подкрылки.

Их проще демонтировать, чем регистрировать. Хотя и могут остаться отверстия на заметных местах кузова.

Переделанная подвеска: докажите, что безопасно

Любое изменение дорожного просвета должно быть узаконено — проведена проверка в центре сертификации на безопасность.

Иначе ценителям завышенных автомобилей придется повынимать проставки под пружины или амортизаторные стойки. А занизившим клиренс — поставить штатные пружины и амортизаторы.

Материалы по теме 6 шаровых: испытали самую опасную деталь подвески

Руль: запомните цвет ниток

Чехол перед ТО можно снять, а кустарную оплетку придется срезать.

Допускается только качественный ремонт с перешивкой кожи. Причем цвет — как материала, так и ниток — лучше не менять.

Тонировка: строго по требованиям

Светопропускание ветрового стекла должно быть не ниже 75%, а боковых передних — не ниже 70%. Задние можно хоть краской замазать — их светопропускание не нормируется.

Пленки на фарах: придется снять

Очень популярная до недавнего времени услуга теперь оказалась тоже вне закона. Причем недопустимы как цветные декоративные, так и прозрачные бронирующие пленки.

Зеркала заднего вида: никаких дополнительных

В салоне по праву может находиться только штатное плоское зеркало заднего вида. Никаких панорамных (сферических), никаких «умных» зеркал с регистраторами и навигаторами.

В наружных зеркалах должны быть штатные оптические элементы без покрытий и приклеенных «панорамных» глазков. Приставные зеркала, закрепленные к корпусу основного, также вне закона.

Но ведь все эти аксессуары легко демонтировать при приближении техосмотра.

Материалы по теме Комбо или радар с регистратором: доказательный тест

Гаджеты на ветровом стекле: подальше от дворников

Видеорегистраторы, радар-детекторы, навигаторы, бортовые компьютеры и смартфоны можно крепить к ветровому стеклу лишь вне зоны очистки водительского дворника.

Что опаснее — тюнинг или некачественные штатные детали?

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Логика законодателя понятна. Бывают мастера, чей полет фантазии превращает автомобиль в небезопасное транспортное средство.

Но запчасти требуют не меньшего внимания. Ведь новенький тормозной шланг, оказавшийся подделкой и не выдержавший первого же резкого торможения, намного опаснее прозрачной пленки на фарах.

В МВД считают, что техосмотр должен стать добровольным.

Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.





Фото на заставке: Depositphoto