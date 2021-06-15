Техосмотр не пройти! 12 пунктов, чтобы проверить свою машину

Газобаллонное оборудование: должно пройти собственное ТО
Перевод машины на газ — самая популярная переделка.
Факт установки ГБО на автомобиль должен быть записан в свидетельстве о регистрации ТС. Кроме того, у вас попросят документы о проведении технического освидетельствования баллона (проводится раз в два года).
Фаркоп: а производитель разрешил?
Проблем не будет, если «шар» для прицепа — штатное устройство автомобиля и его можно купить как опцию.
Но многие производители экономят. И при сертификации не проводят оценку эксплуатации автомобиля с прицепом. Тогда в «Одобрении типа транспортного средства» не прописывается возможность буксировки прицепа. На такой машине фаркоп придется узаконивать.
Колеса: можно от другой комплектации
Колеса должны быть штатными, то есть иметь диаметр, ширину и вылет, рекомендованные производителем.
Но есть послабление. Например, владелец автомобиля в базовом исполнении может установить колеса побольше, если такой размер есть в модельном ряду (например, в самой дорогой комплектации).
Проставки между ступицей и колесом запрещены.
Светотехника: фантазируйте в салоне
Все нештатные фары и дополнительный свет — под запретом. Не предусмотренные конструкцией светодиодные и ксеноновые лампы надо регистрировать до ТО. Даже если речь идет всего лишь о подсветке номерного знака.
Не получат диагностическую карту и те, кто вставил в штатную рефлекторную фару линзовые модули, даже если в них будут галогеновые лампы.
Исключение: если в дорогой версии вашей модели автомобиля используются фары с более прогрессивными источниками света, то поставить их можно. Но одновременно придется обеспечить машину такими же, как у топовой версии, системами автоматической регулировки высоты пучка света и фароомывателями.
А вот в салоне, багажнике и под капотом можете использовать любую подсветку — хоть ультрафиолетовую.
Нештатная система выпуска: узаконить не получится
Никаких замен каталитических нейтрализаторов на пламегасители, никаких «пауков 4–1» и никаких прямоточных глушителей. С ревущим двигателем к пункту техосмотра даже приближаться не стоит.
А вырезанный нейтрализатор учует и нос техника, и газоанализатор.
Кузов: лишнее лучше снять
Все нештатные элементы должны пройти экспертизу безопасности применения и быть зарегистрированы в ГИБДД:
- «неродные» бамперы (начиная от сваренного из швеллера на внедорожник и заканчивая красивым «аэродинамическим»);
- антикрылья, спойлеры и прочие украшательства;
- пороги-ступеньки на внедорожники и кроссоверы, кенгурятники, раскатанные колесные арки и даже нештатные подкрылки.
Их проще демонтировать, чем регистрировать. Хотя и могут остаться отверстия на заметных местах кузова.
Переделанная подвеска: докажите, что безопасно
Любое изменение дорожного просвета должно быть узаконено — проведена проверка в центре сертификации на безопасность.
Иначе ценителям завышенных автомобилей придется повынимать проставки под пружины или амортизаторные стойки. А занизившим клиренс — поставить штатные пружины и амортизаторы.
Руль: запомните цвет ниток
Чехол перед ТО можно снять, а кустарную оплетку придется срезать.
Допускается только качественный ремонт с перешивкой кожи. Причем цвет — как материала, так и ниток — лучше не менять.
Тонировка: строго по требованиям
Светопропускание ветрового стекла должно быть не ниже 75%, а боковых передних — не ниже 70%. Задние можно хоть краской замазать — их светопропускание не нормируется.
Пленки на фарах: придется снять
Очень популярная до недавнего времени услуга теперь оказалась тоже вне закона. Причем недопустимы как цветные декоративные, так и прозрачные бронирующие пленки.
Зеркала заднего вида: никаких дополнительных
В салоне по праву может находиться только штатное плоское зеркало заднего вида. Никаких панорамных (сферических), никаких «умных» зеркал с регистраторами и навигаторами.
В наружных зеркалах должны быть штатные оптические элементы без покрытий и приклеенных «панорамных» глазков. Приставные зеркала, закрепленные к корпусу основного, также вне закона.
Но ведь все эти аксессуары легко демонтировать при приближении техосмотра.
Гаджеты на ветровом стекле: подальше от дворников
Видеорегистраторы, радар-детекторы, навигаторы, бортовые компьютеры и смартфоны можно крепить к ветровому стеклу лишь вне зоны очистки водительского дворника.
Что опаснее — тюнинг или некачественные штатные детали?
Логика законодателя понятна. Бывают мастера, чей полет фантазии превращает автомобиль в небезопасное транспортное средство.
Но запчасти требуют не меньшего внимания. Ведь новенький тормозной шланг, оказавшийся подделкой и не выдержавший первого же резкого торможения, намного опаснее прозрачной пленки на фарах.
- В МВД считают, что техосмотр должен стать добровольным.
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Фото на заставке: Depositphoto