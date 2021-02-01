Хотите улучшить свое авто? Теперь почти всё под запретом!

С 1 февраля вступили в действие правила, согласно которым любое изменение в конструкции автомобилей требует сертификации в лаборатории и регистрации в ГИБДД.

Материалы по теме Изменения в конструкции ТС — каждый сам за себя с 1 февраля

Напомним, из-за чего начался шум среди водителей. В п. 77 Техрегламента пропущено слово «тип» перед словосочетанием «транспортное средство», в результате чего с юридической точки зрения каждый автомобиль оказался уникальным. Например, если фары особого дизайна или фаркоп сертифицированы, например, для Лады Гранты, то ставить их можно, казалось бы, на любую Гранту. Но нет — упущенное слово в Техрегламенте не позволяет это делать.

За внесение изменений в конструкцию вашего уникального транспортного средства предусмотрен не только штраф 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Если изменения не будут устранены в течение десяти дней, то регистрация транспортного средства прекращается. Вскоре, когда будут приняты поправки в закон о ТО, срок сократится до трех дней (72 часов), причем за это время надо будет еще умудриться пройти внеочередное ТО. За отдельные деньги. Подробнее об этом законопроекте читайте здесь

Так что с сегодняшнего дня вас заставят демонтировать за десять дней, что приравнивается к тюнингу и требует сертификации именно для вашего автомобиля и чем нельзя просто взять и оснастить его?

Вот полный список того, куда лезть просто так не надо:

подвеска и любые ее компоненты,

рулевое управление и рулевое колесо,

сиденья водителя и пассажиров,

внешняя световая оптика, включая подсветку номерных знаков,

бамперы,

выхлопная система и ее компоненты, кроме декоративных насадок на патрубки,

ксеноновые и светодиодные нештатные лампы,

галогеновые лампы накаливания не стандартного света,

любые спойлеры,

нестандартные пороги,

нестандартные колесные арки,

подкрылки,

дополнительное внешнее освещение,

багажник на крыше,

колесные проставки,

газобалонное оборудование,

кенгурятники,

лайтбоксы на крыше,

мониторы для трансляции рекламы,

плавники,

фаркопы,

лебедки.

Также не следует забывать про двигатели, замена которых возможна только на аналогичные и у которых нельзя менять программное обеспечение (чип-тюнинг).

Материалы по теме Здесь можно выиграть Lada Niva Travel

Интересная ситуация получилась и с колесами. Владелец машины может устанавливать на нее любые сертифицированные шины с дисками, но только указанного заводом-производителя размера. Диски и колеса не являются компонентом автомобиля. А вот крепежные болты — являются. Поэтому в списке выше указаны проставки. Сертифицированные диски не запрещены, но их креплению следует уделить особое внимание при переходе, например, со штампованных дисков на литые или кованые (они крепятся немного разными болтами).

В результате под санкции могут попасть многие автомобили. У некоторых из них элементы несертифицированного именно для этого автомобиля тюнинга можно удалить на месте и ехать дальше. Остальные рискуют лишиться регистрации.

А как все могло быть просто и логично со словом «тип» в 77-м пункте Техрегламента! Купил, например, сертифицированную именно для Лады Нивы лебедку, приладил ее согласно инструкции и выехал на дороги, не считая себя нарушителем.

Внимание! С 1 июля 2021 года вводятся новые запреты на использование автомобилей, узнать о которых вы можете здесь.

Фото: Garin Chadwick / Unsplash