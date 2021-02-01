Хотите улучшить свое авто? Теперь почти всё под запретом! — журнал За рулем

Хотите улучшить свое авто? Теперь почти всё под запретом!

С 1 февраля вступили в действие правила, согласно которым любое изменение в конструкции автомобилей требует сертификации в лаборатории и регистрации в ГИБДД.

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Напомним, из-за чего начался шум среди водителей. В п. 77 Техрегламента пропущено слово «тип» перед словосочетанием «транспортное средство», в результате чего с юридической точки зрения каждый автомобиль оказался уникальным. Например, если фары особого дизайна или фаркоп сертифицированы, например, для Лады Гранты, то ставить их можно, казалось бы, на любую Гранту. Но нет — упущенное слово в Техрегламенте не позволяет это делать.

За внесение изменений в конструкцию вашего уникального транспортного средства предусмотрен не только штраф 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Если изменения не будут устранены в течение десяти дней, то регистрация транспортного средства прекращается. Вскоре, когда будут приняты поправки в закон о ТО, срок сократится до трех дней (72 часов), причем за это время надо будет еще умудриться пройти внеочередное ТО. За отдельные деньги. Подробнее об этом законопроекте читайте здесь.

Так что с сегодняшнего дня вас заставят демонтировать за десять дней, что приравнивается к тюнингу и требует сертификации именно для  вашего автомобиля и чем нельзя просто взять и оснастить его?

Вот полный список того, куда лезть просто так не надо:

  • подвеска и любые ее компоненты,
  • рулевое управление и рулевое колесо,
  • сиденья водителя и пассажиров,
  • внешняя световая оптика, включая подсветку номерных знаков,
  • бамперы,
  • выхлопная система и ее компоненты, кроме декоративных насадок на патрубки,
  • ксеноновые и светодиодные нештатные лампы,
  • галогеновые лампы накаливания не стандартного света,
  • любые спойлеры,
  • нестандартные пороги,
  • нестандартные колесные арки,
  • подкрылки,
  • дополнительное внешнее освещение,
  • багажник на крыше,
  • колесные проставки,
  • газобалонное оборудование,
  • кенгурятники,
  • лайтбоксы на крыше,
  • мониторы для трансляции рекламы,
  • плавники,
  • фаркопы,
  • лебедки.

Также не следует забывать про двигатели, замена которых возможна только на аналогичные и у которых нельзя менять программное обеспечение (чип-тюнинг).

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Интересная ситуация получилась и с колесами. Владелец машины может устанавливать на нее любые сертифицированные шины с дисками, но только указанного заводом-производителя размера. Диски и колеса не являются компонентом автомобиля. А вот крепежные болты — являются. Поэтому в списке выше указаны проставки. Сертифицированные диски не запрещены, но их креплению следует уделить особое внимание при переходе, например, со штампованных дисков на литые или кованые (они крепятся немного разными болтами).

В результате под санкции могут попасть многие автомобили. У некоторых из них элементы несертифицированного именно для этого автомобиля тюнинга можно удалить на месте и ехать дальше. Остальные рискуют лишиться регистрации.

А как все могло быть просто и логично со словом «тип» в 77-м пункте Техрегламента! Купил, например, сертифицированную именно для Лады Нивы лебедку, приладил ее согласно инструкции и выехал на дороги, не считая себя нарушителем.

  • Внимание! С 1 июля 2021 года вводятся новые запреты на использование автомобилей, узнать о которых вы можете здесь.

Фото: Garin Chadwick / Unsplash

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