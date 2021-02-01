Хотите улучшить свое авто? Теперь почти всё под запретом!

Напомним, из-за чего начался шум среди водителей. В п. 77 Техрегламента пропущено слово «тип» перед словосочетанием «транспортное средство», в результате чего с юридической точки зрения каждый автомобиль оказался уникальным. Например, если фары особого дизайна или фаркоп сертифицированы, например, для Лады Гранты, то ставить их можно, казалось бы, на любую Гранту. Но нет — упущенное слово в Техрегламенте не позволяет это делать.
Так что с сегодняшнего дня вас заставят демонтировать за десять дней, что приравнивается к тюнингу и требует сертификации именно для вашего автомобиля и чем нельзя просто взять и оснастить его?
Вот полный список того, куда лезть просто так не надо:
- подвеска и любые ее компоненты,
- рулевое управление и рулевое колесо,
- сиденья водителя и пассажиров,
- внешняя световая оптика, включая подсветку номерных знаков,
- бамперы,
- выхлопная система и ее компоненты, кроме декоративных насадок на патрубки,
- ксеноновые и светодиодные нештатные лампы,
- галогеновые лампы накаливания не стандартного света,
- любые спойлеры,
- нестандартные пороги,
- нестандартные колесные арки,
- подкрылки,
- дополнительное внешнее освещение,
- багажник на крыше,
- колесные проставки,
- газобалонное оборудование,
- кенгурятники,
- лайтбоксы на крыше,
- мониторы для трансляции рекламы,
- плавники,
- фаркопы,
- лебедки.
Также не следует забывать про двигатели, замена которых возможна только на аналогичные и у которых нельзя менять программное обеспечение (чип-тюнинг).
Интересная ситуация получилась и с колесами. Владелец машины может устанавливать на нее любые сертифицированные шины с дисками, но только указанного заводом-производителя размера. Диски и колеса не являются компонентом автомобиля. А вот крепежные болты — являются. Поэтому в списке выше указаны проставки. Сертифицированные диски не запрещены, но их креплению следует уделить особое внимание при переходе, например, со штампованных дисков на литые или кованые (они крепятся немного разными болтами).
В результате под санкции могут попасть многие автомобили. У некоторых из них элементы несертифицированного именно для этого автомобиля тюнинга можно удалить на месте и ехать дальше. Остальные рискуют лишиться регистрации.
А как все могло быть просто и логично со словом «тип» в 77-м пункте Техрегламента! Купил, например, сертифицированную именно для Лады Нивы лебедку, приладил ее согласно инструкции и выехал на дороги, не считая себя нарушителем.
- Внимание! С 1 июля 2021 года вводятся новые запреты на использование автомобилей, узнать о которых вы можете здесь.
Фото: Garin Chadwick / Unsplash