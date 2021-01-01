ДПС будет направлять вас на ТО сколько угодно раз

Это следует из доработанного МВД законопроекта, который позволит инспекторам изымать СТС и диагностические карты у владельцев неисправных машин.

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Изъятие документов станет незамедлительным, сразу после выявления неисправностей или нарушений. В результате сотрудники ГИБДД смогут направлять транспортные средства на ТО сколько угодно раз в год, и за каждый осмотр владелец должен будет платить, пишет «Коммерсантъ». Исключением станут только те случаи, когда неисправность можно устранить на месте.

На устранение неисправностей и прохождение внеочередного ТО отводится всего 72 часа (трое суток). При этом на внесение в базу информации о запрете на эксплуатацию ТС у инспектора есть сутки, уточняется в новой редакции законопроекта. Если в течение трех дней оператор техосмотра не передаст сведения о прохождении ТО в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД, то у владельца транспортного средства изымут СТС. Порядок изъятия еще неизвестен, но он будет прописан в особом постановлении правительства. Если же ТО было пройдено в срок, то транспортное средство допускается на дороги незамедлительно — это тоже важное уточнение, которого не было в первой редакции законопроекта.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Правительством РФ, а список неисправностей, из-за которых могут изъять СТС и диагностическую карту, будет представлен в приложении к ПДД.

Эксперты уже подсчитали, что имеющихся пунктов техосмотра будет не хватать, а значит появятся очереди и успеть в 3-дневный срок пройти внеочередное ТО будет очень сложно.

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