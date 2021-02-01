Новые запреты на использование машины: с 1 июля

О новом перечне нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство, говорится в проекте постановления правительства.

Несколько новых запретов на использование автомобиля планируется ввести с 1 июля этого года — с проектом постановления правительства ознакомилось агентство ТАСС.

Самое главное новшество, которое обсуждается уже давно, но до сих пор так и не было введено — запрет на использование летней резины зимой и зимней летом . Также нельзя пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Колеса должны быть установлены того размера, который прописан заводом-изготовителем автомобиля.

Нельзя будет ездить на автомобиле, если на ремне безопасности есть видимые надрывы на лямке или ремень отсутствует вовсе, или если замок не фиксирует язычок лямки, или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждый газовый баллон должен иметься паспорт, оформленный заводом-изготовителем, а на уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение. Если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом оформляются уполномоченными организациями.

Если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации автомобиля, неисправны или отсутствуют, машиной пользоваться также будет нельзя.

С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Автомобилисты массово направятся получать легальный техосмотр, и в союзе автостраховщиков подозревают, что пунктов ТО может не хватить.



Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС