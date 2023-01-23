В максимальной комплектации с турбонаддувом и полным приводом свежая Honda N‑Box стоит полтора миллиона рублей.

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Популярные в Японии кей-кары на европейской части России — экзотика. Однако их цена может отодвинуть на второй план все недостатки, включая правый руль.

Свежая Honda N‑Box в максимальной комплектации, с турбонаддувом и полным приводом стоит полтора миллиона рублей. А если взять машину попроще, с передними ведущими, то и вовсе миллион — как новая Лада Гранта. Это вообще законно? И не станет ли японский кубик с турбомоторчиком в 660 кубиков головной болью? Ответит трехлетняя Honda N‑Box с пробегом 15 тысяч километров.

А вот сколько протянет щедрый хром в наших зимах — вопрос открытый.

Оснащение и простор в салоне

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Кей-кары — чисто японская история. Требования к этому льготному по местным законам классу несколько раз переписывались. Сегодня ограничены длина и ширина кузова (3,4 и 1,48 метра соответственно), объем двигателя (660 см³) и его мощность (64 л. с.). С такими габаритами микровэн смотрится игрушкой, которую хочется обнять. И в некотором смысле это не метафора. Но как в подобных габаритах сделать вместительный салон?

Можно, пусть и с оговоркой, что он рассчитан на четверых. Зато этим четверым будет удобно! N‑Box подвергся заклятию невидимого расширения из «Гарри Поттера». Сиденья первого ряда вместе образуют диван, так что можно перемещаться, не выходя из машины. Впрочем, при такой ширине от кузова до левой двери можно дотянуться и с водительского сиденья.

Передние сиденья образуют диван: можно перемещаться по салону, не выходя из машины.

Для столь скромных габаритов на втором ряду воистину королевский простор. С одной оговоркой — для двоих. Сдвижная дверь дополнена электроприводом.

Сзади — хоромы! Расстояние между двумя рядами словно в большом седане. А тут еще и двери сдвижные, так что на второй ряд можно заходить в прямом смысле этого слова. Но стоит заглянуть за спинку задних сидений, и волшебство улетучивается — от багажника почти ничего не осталось.

В практичности на каждый кубический сантиметр салон Хонды даст прикурить даже Шкодам. Буквально в каждом углу можно найти полку, подстаканник, отделение или розетку. Пространство использовано на сто процентов.

Салон — из жесткого пластика, но собрано всё очень качественно. Руль регулируется только по углу наклона.

Штатная медиасистема с иероглифами после покупки сразу уступила место Андроид-устройству. Под приборной панелью есть отделение для вещей. Вообще, по части эффективности организации пространства салон «коробочки» великолепен.

Как едет?

Трехцилиндровый моторчик в 660 кубиков существует в двух вариантах — с наддувом и без. И если обязательность полного привода еще спорна, то вот мотор точно нужно брать с турбиной. Если разница в мощности и не впечатляет (58 против 64 сил), то прибавка в моменте серьезнее — 104 Н·м вместо 65! Но даже с турбомотором и при отсутствии лишнего жира Honda N‑Box разгоняется не бог весть как.

У педали акселератора есть только два положения — «вкл» и «выкл». Расход в таком случае достигает 9 л/100 км в городском ритме. Но его легко можно простить за удивительное чувство габаритов. Даже с правым рулем — никаких проблем с пониманием собственного местоположения в потоке. А уж как здорово парковаться!

В четырехместном варианте багажник — одно название. Зато при сложенных сиденьях образуется вполне неплохой кубик для груза.

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На трассе комфортно только до 100 км/ч. На таких скоростях расход — пять литров на сотню, и не так шумно, и поведение нормальное. А поедешь быстрее — даст о себе знать сильная парусность, из-за которой Honda от любого порыва ветра может улететь как Мэри Поппинс.

Плавность хода «коробочки» удивила. С такой короткоходной подвеской и низкропрофильными шинами (175/55 R15) я ждал, что каждая трещина асфальта будет ощущаться болью. Но нет, жить можно.

Только съезжать с ровной дороги не стоит, несмотря на все ведущие: под днищем меньше 14 см, да и низко висящие юбки бамперов не к месту.

N‑Box — городской житель. Комфортная скорость на трассе — не более 100 км/ч.

Отечественные кей-кары Своего рода кей-кар был и в отечественном автопроме — это Ока. Дебютировала в 1988 году. За два десятка лет было сделано больше 700 тысяч автомобилей. Хотя разработан автомобиль на Волжском заводе, выпускался он преимущественно в Набережных Челнах (КамАЗ) и на заводе в Серпухове (СеАЗ). До 1996 года выпускалась «чистая» Ока ВАЗ‑1111, под капотом которой был двигатель объемом 650 кубиков мощностью 29 л. с. - половинка 1300‑кубового двигателя ВАЗ‑2108, дополненная балансирными валами. Эта модификация, по сути, могла носить звание кей-кара — длина 3 метра 20 сантиметров и мотор объемом меньше 0,66 литра. Позже начали выпускать модификацию 11113 с двигателем объемом 750 см³. В начале 2000‑х у Оки был ренессанс — она расходилась по 30–35 тысяч машин в год. Но затем спрос начал падать. А когда Ока осталась без родного двигателя — и вовсе сошел на нет. Ведь с импортными агрегатами Ока потеряла главное преимущество — сверхнизкую цену.

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