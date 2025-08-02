#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Вариатор Jatco пережил двигатель на Ладе Весте, и мы его разобрали

«За рулем»: вариатор Jatco без капремонта проехал 350 000 км на Lada Vesta

Вариатор JF015E на Весте с мотором H4M и газобаллонным оборудованием славно потрудился, проехав 350 000 км в московском такси и пережив капремонт двигателя.

Рекомендуем
Тайная власть магнитов: как они управляют вашей машиной

При этом масло в нем меняли всего один раз!

Как агрегат, известный своими проблемами, выдержал такие нагрузки? Разбираемся в деталях.

После модернизации 2015 года JF015E стал надежнее, но такой пробег – все равно рекорд. Ключевые факторы: роликовый подшипник вместо шарикового, усиленная шестерня и аккуратная эксплуатация.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Несмотря на перегрев гидротрансформатора и «ежик» из металлической стружки в поддоне, вариатор сохранил работоспособность.

Мнение эксперта

Илья Хлебушкин, редактор журнала «За рулем»:

– Как сделать первые выводы о самочувствии вариатора?

Первым делом – по состоянию масла. Чем чернее оно на щупе (благо, на Ладах он есть), тем больше агрегат засорен продуктами износа. Совсем худо, если в капле масла на белом листе бумаги обнаружатся явные металлические частицы – значит, идет активный износ.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

После запуска двигателя не должно быть шума подшипников в коробке. А переключение между режимами должно происходить без ощутимых задержек.

И обязательна проверка вариатора в движении: и с холодным, и с прогретым маслом разгон должен быть интенсивным и равномерным, без запаздываний, рывков и провалов.

Оказалось, что даже спорный JF015E способен на большее, чем от него ожидают. Об этом – в августовском «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлнбушкина «Обыкновенное чудо» из журнала «За рулем» № 08 за 2025 год.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 15619
02.08.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-82