Вариатор Jatco пережил двигатель на Ладе Весте, и мы его разобрали

Вариатор JF015E на Весте с мотором H4M и газобаллонным оборудованием славно потрудился, проехав 350 000 км в московском такси и пережив капремонт двигателя.

При этом масло в нем меняли всего один раз!

Как агрегат, известный своими проблемами, выдержал такие нагрузки? Разбираемся в деталях.

После модернизации 2015 года JF015E стал надежнее, но такой пробег – все равно рекорд. Ключевые факторы: роликовый подшипник вместо шарикового, усиленная шестерня и аккуратная эксплуатация.

Несмотря на перегрев гидротрансформатора и «ежик» из металлической стружки в поддоне, вариатор сохранил работоспособность.

Мнение эксперта

Илья Хлебушкин, редактор журнала «За рулем»:

– Как сделать первые выводы о самочувствии вариатора?

Первым делом – по состоянию масла. Чем чернее оно на щупе (благо, на Ладах он есть), тем больше агрегат засорен продуктами износа. Совсем худо, если в капле масла на белом листе бумаги обнаружатся явные металлические частицы – значит, идет активный износ.

После запуска двигателя не должно быть шума подшипников в коробке. А переключение между режимами должно происходить без ощутимых задержек.

И обязательна проверка вариатора в движении: и с холодным, и с прогретым маслом разгон должен быть интенсивным и равномерным, без запаздываний, рывков и провалов.

Оказалось, что даже спорный JF015E способен на большее, чем от него ожидают. Об этом – в августовском «За рулем»! Уже в продаже!

