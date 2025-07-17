Назван самый популярный автомобиль с автоматом в России: лидер сменился

Lada Vesta стала самым популярным автомобилем с автоматом в России

Семейство Lada Vesta, включающее седан, универсал и кросс-универсал, стало самым популярным легковым автомобилем с автоматической коробкой передач в России.

По данным агентства «Автостат», за первое полугодие 2025 года было реализовано 25,8 тыс. таких машин. В то время как в прошлом году лидерство занимал китайский кроссовер Haval Jolion, который, будучи купленным 23,8 тыс. раз, теперь находится на втором месте.

Замыкает тройку лидеров кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, его продажи составили 19,7 тыс. единиц.

Четвертую позицию занимает семейный кроссовер Geely Monjaro с 13,6 тыс. проданных автомобилей, а на пятой строчке – среднеразмерный кроссовер Changan Uni-S (CS55 Plus) с показателем 13,5 тыс. единиц.

Lada Vesta

В десятке самых продаваемых легковых автомобилей с АКП также оказались кроссоверы Belgee X50 (11,4 тыс. шт.), Omoda C5 (10,7 тыс. шт.), Haval F7 (9,8 тыс. шт.), Chery Tiggo 4 (9,4 тыс. шт.) и Haval M6 (7,8 тыс. шт.).

В целом, за первые шесть месяцев 2025 года в России было продано 368,9 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией, что составляет 69,5% от общего объема рынка.

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Источник: Автостат