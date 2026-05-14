Стало известно, возвращения какой ушедшей марки больше всего ждут в России

По итогам свежего опроса почти одинаковое доверие у россиян завоевали сразу три марки. В лидеры вырвались японская Toyota и корейский дуэт Hyundai вместе с Kia – у каждой из них по 38% голосов.

Немного отстаёт Volkswagen с 34% упоминаний, за ним расположились BMW (31%), Skoda (27%) и Audi с 23%. Замыкают рейтинг Mercedes-Benz (22%) и Mazda (19%).

Организаторы выбирали для голосования только те бренды, которые сегодня больше всех продаются на рынке. Сама процедура проходила с 3 по 12 мая, в ней поучаствовали 1340 человек. Причём каждый мог отметить сразу несколько понравившихся марок – вот почему итоговая сумма процентов превысила сотню.

Если сравнить с результатами годичной давности, картина, по сути, та же самая. Правда, доли между брендами всё же немного перераспределились. На днях президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что именно корейские компании, скорее всего, вернутся на наш рынок первыми.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Соцсети
14.05.2026 
