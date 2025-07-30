Тайная власть магнитов: как они управляют вашей машиной

«За рулем» рассказал, для чего служат и где скрываются магниты в автомобиле

Электромоторы, стартеры, вентиляторы, бензонасосы, стеклоподъемники – все они работают благодаря магнитам.

В современных авто роль магнитов еще шире: приводы сидений, дверей, люков и даже системы пассивной безопасности используют магнитные датчики. Динамики, пробки коробок передач, поддоны АКП – везде магниты ловят металлическую стружку (появляется при износе), сигнализируя о состоянии агрегатов.

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Магниты можно использовать и самостоятельно: установить на пробку поддона двигателя, чтобы собирать продукты износа, или прикрепить к масляному фильтру для защиты от металлической пыли. В топливном баке магнит задержит ржавчину, а в бачке ГУР – продлит жизнь жидкости.

Даже противоугонную систему можно усовершенствовать, спрятав геркон (герметичный магнитный контакт) под панелью.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:

– Самым забавным применением магнитов в автомобиле можно считать устройства, которые обещают волшебное улучшение характеристик: повышение экономичности, прирост динамики, снижение вредных выбросов, возможность ездить на низкооктановом бензине и даже уменьшение шумности.

В наших руках побывали «Автомобильный синтезатор катализатора» (АСК), «Фильтр-активизатор топлива ЭКОМАГ‑7Г», «Магнитотрон», «АКТ (Активатор топлива)» и другие «чудо-гаджеты». После испытаний в НАМИ вердикт был единодушным: эффект – как от подковы над дверью, только магниты дороже. Но, как говорится, смех продлевает жизнь!

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Материал подготовлен по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Притягательность» из журнала «За рулем» № 08 за 2025 год.