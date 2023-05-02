#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
В цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в РоссииВ цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в России
Заработать не получится, но остаточная...
За превышение скорости стали реже отбирать праваЗа превышение скорости стали реже отбирать права
К такому результату привел запрет на...
Новый китайский кроссовер BAIC X35 за 1,7 млн рублейНовый китайский кроссовер BAIC X35 за 1,7 млн рублей
BAIC X35 сборки «Автотора» – это...

Новый «японец» за 700 тысяч – он уже в продаже

Автомобиль отличается вместительным салоном и очень удобными дверьми.

За РулемСоздан первый в мире летающий скейт-парк – видео

В России в продаже появилась новая модель Suzuki – минивэн Solio третьего поколения, который принадлежит классу очень популярных в Японии кей-каров.

Это очень компактный, но невероятно вместительный благодаря своему квадратному кузову и трансформируемому салону автомобиль.

Также российские дилеры предлагают более дорогую версию кей-кара – Solio Bandit. Отметим, что автомобили ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта.

За Рулем

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Suzuki Solio имеет мощность всего 91 л.с., которую дает гибридная силовая установка на базе бензинового двигателя объемом 1,2 литра. Мощность передается на колеса через вариатор. А вот и приятная особенность – привод у автомобиля может быть не только передний, но и полный.

За Рулем

На скоростях до 60 км/ч кей-кар может двигаться только на электротяге, а электромотор гибридной установки при этом питается от батареи, спрятанной под полом багажного отделения.

За Рулем

Кузов машины идеален для города. Его длина составляет 3790 мм. Но дело не только в компактных размерах. Благодаря прямым линиям кузова габариты автомобиля чувствуются прекрасно.

За РулемСтарое видео краш-тестов – пикап против спорткара

Салон рассчитан на четырех пассажиров, включая водителя. Двое сидят на переднем ряду и двое – на заднем, как в Suzuki Jimny. Доступ на второй ряд сидений – через широкие сдвижные двери.

Самый доступный Suzuki Solio стоит от 668 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Есть версии и за 800 тысяч, 830 тысяч и 1,1 млн рублей.

Фото: Suzuki

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0