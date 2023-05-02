Новый «японец» за 700 тысяч – он уже в продаже

Автомобиль отличается вместительным салоном и очень удобными дверьми.

В России в продаже появилась новая модель Suzuki – минивэн Solio третьего поколения, который принадлежит классу очень популярных в Японии кей-каров.

Это очень компактный, но невероятно вместительный благодаря своему квадратному кузову и трансформируемому салону автомобиль.

Также российские дилеры предлагают более дорогую версию кей-кара – Solio Bandit. Отметим, что автомобили ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта.

Suzuki Solio имеет мощность всего 91 л.с., которую дает гибридная силовая установка на базе бензинового двигателя объемом 1,2 литра. Мощность передается на колеса через вариатор. А вот и приятная особенность – привод у автомобиля может быть не только передний, но и полный.

На скоростях до 60 км/ч кей-кар может двигаться только на электротяге, а электромотор гибридной установки при этом питается от батареи, спрятанной под полом багажного отделения.

Кузов машины идеален для города. Его длина составляет 3790 мм. Но дело не только в компактных размерах. Благодаря прямым линиям кузова габариты автомобиля чувствуются прекрасно.

Салон рассчитан на четырех пассажиров, включая водителя. Двое сидят на переднем ряду и двое – на заднем, как в Suzuki Jimny. Доступ на второй ряд сидений – через широкие сдвижные двери.

Самый доступный Suzuki Solio стоит от 668 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Есть версии и за 800 тысяч, 830 тысяч и 1,1 млн рублей.

Найден еще один полный редких машин сарай: невероятно – кто-то спрятал 230 автомобилей, среди которых есть классические Ferrari, BMW, Jaguar и машины многих других марок.

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Фото: Suzuki