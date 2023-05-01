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Найден еще один полный редких машин сарай – видео

Невероятно – кто-то спрятал 230 автомобилей, среди которых есть классические Ferrari, BMW, Jaguar и машины многих других марок.

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Владелец этой коллекции по имени мистер Палмен начал собирать ее четыре десятилетия назад. Сам сарай, полный дорогих автомобилей был найден в Нидерландах.

Палмен был профессиональным дилером редких автомобилей с середины 1960-х годов. Позже он и сам начал коллекционировать машины, и с годами его коллекция выросла до невероятных размеров. Первым автомобилем стала желтая Lancia B20.

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Всего коллекция Палмена насчитывает 230 автомобилей. Она состоит из легендарной классики самых разных марок. Есть итальянцы (Alfa Romeo, Lancia, Maserati и Ferrari), французы (Facel Vega), немцы (BMW, Mercedes-Benz и NSU), англичане (Jaguar, Aston Martin и Rolls-Royce) и американцы (Chevrolet, Cadillac и Ford). Как видите, никакой системности и принципов отбора машин в коллекцию нет.

В коллекции также есть малоизвестные бренды – Tatra, Monica, Moretti, Matra, Alvis, Imperia и Villard.

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Все автомобили хорошо сохранились и стоят невероятных денег. Палмен редко показывал свою коллекцию кому-либо, что и сделало ее одной из наиболее хорошо сохранившихся секретных коллекций автомобилей в Европе. Он сам обслуживал автомобили и регулярно заводил их, чтобы их двигатели не закисли.

Теперь коллекция будет распродана. Для автолюбителей и коллекционеров со всего мира это редкая возможность пополнить свои коллекции. Торги начнутся в мае.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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