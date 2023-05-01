Найден еще один полный редких машин сарай – видео

Невероятно – кто-то спрятал 230 автомобилей, среди которых есть классические Ferrari, BMW, Jaguar и машины многих других марок.

Владелец этой коллекции по имени мистер Палмен начал собирать ее четыре десятилетия назад. Сам сарай, полный дорогих автомобилей был найден в Нидерландах.

Палмен был профессиональным дилером редких автомобилей с середины 1960-х годов. Позже он и сам начал коллекционировать машины, и с годами его коллекция выросла до невероятных размеров. Первым автомобилем стала желтая Lancia B20.

Всего коллекция Палмена насчитывает 230 автомобилей. Она состоит из легендарной классики самых разных марок. Есть итальянцы (Alfa Romeo, Lancia, Maserati и Ferrari), французы (Facel Vega), немцы (BMW, Mercedes-Benz и NSU), англичане (Jaguar, Aston Martin и Rolls-Royce) и американцы (Chevrolet, Cadillac и Ford). Как видите, никакой системности и принципов отбора машин в коллекцию нет.

В коллекции также есть малоизвестные бренды – Tatra, Monica, Moretti, Matra, Alvis, Imperia и Villard.

Все автомобили хорошо сохранились и стоят невероятных денег. Палмен редко показывал свою коллекцию кому-либо, что и сделало ее одной из наиболее хорошо сохранившихся секретных коллекций автомобилей в Европе. Он сам обслуживал автомобили и регулярно заводил их, чтобы их двигатели не закисли.

Теперь коллекция будет распродана. Для автолюбителей и коллекционеров со всего мира это редкая возможность пополнить свои коллекции. Торги начнутся в мае.

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Фото, видео: Youtube