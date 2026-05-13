Глава РОАД оценил перспективы электромобилей в России

Эксперт Подщеколдин: Перспективы электромобилей в России пока скромные

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин оценил перспективы рынка электромобилей в России.

По мнению эксперта, это направление нужно развивать. Оно серьезное и достаточно перспективное. Но нужно сначала создавать инфраструктуру.

По его словам, реализовывать проект лучше на конкретных локациях – например, в Москве или Петербурге, где активно развит пассажирский транспорт большого города. Отставать от глобального тренда нельзя, но пока вся эта история держится на уровне экспериментов. Причём статистика это подтверждает: за прошлый год, если не ошибаюсь, продали всего 11 тысяч электрических автомобилей – это меньше 1% всего рынка.

Отдельно эксперт высказался и про марку Evolute, которая пытается наладить сборку электрокаров. Последовательной такую стратегию он бы не назвал – компания уже смекнула, что в реальности нужнее гибриды. К слову, мировой рынок – и американский, и китайский – тоже смещает фокус именно на гибридные модели. Да, технически такой автомобиль сложнее, зато автономность у него куда выше, он спокойно ездит без внешней подзарядки.

Подщеколдин уверен: появятся технологии, и через какое-то время заряжать электромобили можно будет за считаные минуты. Но конкретно сейчас за 2 минуты не получится – такого просто нет. Плюс, вообще, никто толком не знает, что делать с литиевыми батареями. Найти какой-то новый город, откопать земли и закопать? Вопросов, в общем, больше, чем ответов – тут нужны комплексные решения.

Ну, пара заводов в стране уже есть, и это хорошо – пусть выпускают электрокары, кто сколько может. Но, к сожалению, судьба у них пока скромная. И в вопросах обороноспособности страны делать на электричество ставку просто невозможно. Хотя принять программу, скажем, на 10-20 тысяч проданных машин в отдельных регионах, с господдержкой – наверное, и стоит, и нужно.