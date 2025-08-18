Топ-4 премиальных машин по цене Лады Искры

Эксперт Виноградов назвал достойные версии премиальных машин за полтора миллиона

Что можно сегодня купить за полтора миллиона рублей? Если говорить о новых автомобилях, то это Лада Искра. А можно ли за эти деньги найти что-то премиальное, пусть и с пробегом?

Среди премиальных автомобилей есть немало вариантов за полтора миллиона рублей. Но не станет ли такая покупка ошибкой, способной разорить владельца?

Мы выбрали четыре самых интересных варианта и расскажем, на что обратить внимание при покупке и каких модификаций лучше избегать.

BMW X1

За полтора миллиона рублей можно подыскать неплохой и хорошо сохранившийся BMW Х1 первого поколения с кузовом Е84. Это будет автомобиль 2012-2014 годов выпуска. Гамма двигателей очень широкая, но большая часть машин на рынке оснащается одним из двух двигателей.

Качество краски и металла BMW Х1 высокое. Даже оголенный металл не подвергается коррозии. Конечно, если деталь заводская.

Базовый бензиновый мотор N46 объемом два литра и мощностью 150 л.с. встречается на заднеприводных версиях. У него есть несколько врожденных проблем. Он очень термонагружен. Поэтому важно следить за состоянием системы охлаждения. Следствием постоянной высокой температуры стало то, что сальники быстро дубеют. Так что стоит проверить двигатель на предмет течей и запотевания.

Необходимо проверить работоспособность системы Valvetronic.

Часто встречаются машины с полным приводом и двухлитровым дизелем N47. Болячкой этого мотора стал низкий ресурс цепи ГРМ. Проблема в том, что для ее замены нужно снимать мотор – она расположена в районе задней стенки.

Качество интерьеров в новом веке у BMW упало. Особенно недолговечной оказалась искусственная кожа.

Масло в коробке ZF 6HP рассчитано на весь срок службы. Но лучше менять его раз в 60 тысяч км, чтобы продлить жизнь агрегата. Так же при этом стоит менять или хотя бы промывать фильтр. Меняется он только вместе с пластиковым поддоном.

Volvo S80

Примерно того же возраста (2012-2014 годов выпуска) будет седан Volvo S80 второго поколения. Львиная доля автомобилей на рынке оснащена одним из двух двигателей. Оба они пятицилиндровые.

Краска Volvo S80 держится долго. А вот хромированное покрытие декора со временем теряет блеск. Могут потребовать полировки стекла фар.

Бензиновый Т5 остается лучшим вариантом. При должном обслуживании он легко преодолевает пробеги 400-500 тысяч км и почти не имеет слабых мест. Одно из немногих – это система регулировки фаз газораспределения. Муфты обычно требуют замены после 200-220 тысяч км.

Интерьер Volvo S80 сделан из очень качественных материалов и редко требует перетяжки раньше 300 тысяч км.

Встречаются и машины с пятицилиндровым дизелем D5 объемом 2,4 литра. В целом это тоже надежный агрегат. Он требует регулярной промывки пакета радиаторов, которые быстро забиваются грязью. Не стоит забывать про очень высокую чувствительность к качеству топлива.

Внимание к чистоте радиаторов важно еще и для коробки передач. Шестиступенчатый автомат Aisin надежен, но не терпит проблем с охлаждением и грязной рабочей жидкости. Масло нужно обновлять каждые 60 тысяч км.

Lexus RX

Lexus обладает очень высокой ликвидностью – спрос на него высокий. И если хочется кроссовер RX, то за полтора миллиона можно рассчитывать лишь на автомобиль второго поколения 2007-2008 годов выпуска.

Качество отделки интерьера Lexus RX не отличается от тойотовского. Сверчки появляются уже после 100 тысяч км пробега. Быстро вытирается кожа.

Бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра имеет мощность 276 сил, поэтому транспортный налог будет высоким.

Если при запуске двигателя вы услышали стук, бояться не стоит. Это характерный звук работы муфт системы VVT-i и на ресурсе не сказывается.

Стоит проверить состояние обивки потолка Lexus RX. Через рейлинги в салон может попадать вода.

Обязательно проверьте состояние радиатора. Он плохо переносит наши зимы и быстро теряет герметичность. Автоматическая коробка, равно как и муфта подключения задней оси, в целом, надежны. Но могут присутствовать толчки при переходе со второй на третью передачу, что должно насторожить. Но это не признак поломки, а неправильная настройка работы коробки.

Mercedes-Benz GLK

Mercedes-Benz GLK будет на год-два старше BMW X1 и Volvo S80. За полтора миллиона рублей можно найти рестайлинговый GLK 2012 года. Большая часть автомобилей на рынке оснащена турбодизельным двигателем объемом 2,1 литра.

Пробег заметно сказывается на состоянии хрома Mercedes-Benz GLK. Проблема с оплавлением фар на рестайлинговых машинах исчезла.

В целом мотор ОМ651 получился надежным, но кое-какие недоработки у него есть. Например, обязательно нужно проверить водяной насос на предмет течей. Обычно они появляются после 100 тысяч км пробега. Не стоит забывать и про чувствительность пьезофорсунок к качеству топлива.

В продаже есть и машины с бензиновым турбомотором M274. У него обязательно надо сделать диагностику системы регулировки фаз газораспределения. После 100 тысяч км ресурс фазовращателей может подойти к концу.

Салон Mercedes-Benz GLK собран преимущественно из дорогих материалов. Но после 100 тысяч км пробега уже появляется множество сверчков.

Семиступенчатый автомат 7G-Tronic обязателен к диагностике. У него нередко перегорает управляющая плата в блоке клапанов. Слабым местом остается подшипник оси, идущей от раздаточной коробки к переднему редуктору.

Выводы

Имея бюджет на покупку машины в размере полутора миллиона рублей, можно найти очень неплохой премиальный автомобиль с пробегом. Мы перечислили четыре самых интересных варианта.

При выборе конкретного экземпляра очень важно обращать внимание не только на состояние и сервисную историю. Очень важен и предыдущий владелец: чтобы автомобиль оставался надежным даже спустя десятилетие, важно соответствующее отношение.

Электромобили с пробегом до 150 тыс. км и не дороже 2 млн рублей — 7 лучших на рынке РФ: названы самые надежные электрокары б/у по цене от 700 000 рублей.