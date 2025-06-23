Китайский? С пробегом? Но за полтора миллиона! — Нашли отличные варианты

Эксперт Зиновьев изучил 6-7-летние китайские б/у кроссоверы

Границы платежеспособного спроса на вторичном рынке пролегают сегодня в удивительных местах. Например, за трехлетнюю Ладу Гранту просят до 1,5 млн рублей. И это не обязательно машина в версии Drive Active, а обычная Гранта на «ручке» со 106-сильным мотором. Наверное, «полный фарш», но все равно непонятно, на кого рассчитаны такие цены.

Если же искать компактный кроссовер, то обнаруживается, что цены шестилетних Nissan Qashqai или Mitsubishi ASX уходят за 2,3 млн – даже за моноприводные версии. Да, это машины японские, с пробегами до 100 тысяч км, но все же довольно банальные и с вариаторами. Заметим, что в эту сумму укладываются новые китайские кроссоверы, недурно оснащенные и на гарантии.

Немного дешевле продаются Hyundai Creta: лучшие экземпляры – за 1,8-2,2 млн рублей. Еще дешевле – Renault Duster и Kaptur, средняя цена которых находится в районе 1,5 млн рублей.

Дальше уходим в зону, населенную «китайцами». Возникает естественный вопрос: а есть ли достойные варианты среди китайских кроссоверов в возрасте 6-7 лет при ценах в диапазоне 1-1,5 млн рублей? Мы нашли!

Changan CS35 Plus

По ценам Changan CS35 Plus очень близок к Дастеру – от 1,3 млн за машины с пробегами менее 100 тысяч км. По всем приметам это один из самых добротных китайских автомобилей в своей ценовой категории.

Changan CS35 Plus. Длина – 4330 мм, клиренс – 180 мм, багажник – 403 л. Привод – только передний. Продается с 2019 года. Сборка – Китай.

В дорестайлинговой версии кроссовер оснащался интересными агрегатами. Двигатель 1.6 (117 л.с.) – с прямым впрыском, но атмосферный. Системных неисправностей на пробегах до 100 тысяч км не отмечено.

Трансмиссии – механика или японский гидроавтомат Aisin TF-73SC. Можно рассчитывать, что любая комбинация без больших проблем доберется до пробега 200 тысяч км.

Самая востребованная запчасть Changan CS35 Plus – насос омывателя. Ломается зимой при попытках прокачать лед. Эпизодически хандрят различные электронные системы. А вот к механической части нареканий нет, равно как и жалоб на коррозию.

Chery Tiggo 4

Этот кроссовер стоит в диапазоне 1,1-1,6 млн рублей. Самая массовая версия оснащена простым, надежным и ресурсным атмосферником 2.0 (122 л.с.) в паре с вариатором WLY CVT7.

Каким бы крепким ни слыл вариатор, недомогания часто проявляются еще до отметки 100 тысяч км. В данном случае первыми обычно сдаются подшипники конусов – при пробеге около 150 тысяч км.

Chery Tiggo 4. Длина – 4320 мм, клиренс – 190 мм, багажник – 340 л. Привод – только передний. Продавался с 2019 года. Сборка – Калининград (до 2020 года, затем – Китай).

Остальные модификации редки. Топовый двигатель 1.5 (147 л.с.) – странное сочетание чугунного блока, распределенного впрыска и турбонагнетателя с жидкостным охлаждением.

Правда, мотор жизнестойкий – до 200 тысяч км не беспокоит. Но «дружит» только с роботом Getrag 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями. Пробег в 100 тысяч км эта коробка выдерживает, а дальше – как повезет.

Механическая пятиступка QR525 (возможна при моторе 2.0) особых проблем не доставляет. Но из-за малых пробегов предельные возможности ее пока не изучены.

К подвеске особых вопросов нет, кроме того, что она жестковата и быстро растрясает стойки стабилизатора. По этой же причине не очень живуча рулевая рейка.

Кузов Chery Tiggo 4 легко покрывается сколами и царапинами, но так почти у всех. Защита от коррозии намного лучше, чем у Tiggo T11, но явно не лучшая в классе.

Dongfeng AX7

По габаритам это скорее среднеразмерный кроссовер. Салон очень просторный. А по ценам – примерно то же самое, что и компактные кроссоверы: 1,2-1,8 млн рублей.

Dongfeng AX7. Длина – 4690 мм, клиренс – 190 мм, багажник – 565 л. Привод – только передний. Продавался в 2017-2019 годах. Сборка – Китай.

Еще важнее, что DFM AX7 не такой уж и китайский. Конструкция шасси заимствована у Honda CR-V. Под капотом установлен мотор Peugeot EW10A 2.0 (140 л.с.). Есть жалобы на высокий расход масла, но почему-то по отдельным моторам. И все они плохо переносят некачественное топливо. Более серьезных недугов нет, а ресурс превышает 300 тысяч км.

Сочетается с французской же механической пятиступенчатой коробкой или гидроавтоматом АТ6 (он же Aisin TF-70SC). Ни к тому, ни к другому нареканий нет, правда, машины с МКП в России – большая редкость.

Основной недостаток AX7 – эксплуатационные особенности практически не изучены. Разрозненные отзывы владельцев не дают о них внятного представления. Можно утверждать лишь, что после шести лет коррозия проявляется, в основном, со стороны днища. Сборка добротная, материалы салона – не очень. Оснащение можно назвать богатым только в топовых комплектациях.

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